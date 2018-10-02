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Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşlerin cezası onandı

İstinaf mahkemesi FETÖ'nün medya yapılanması davasında yerel mahkemenin kararını onadı.

DHA | 02.10.2018 - 21:05..
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Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşlerin cezası onandı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nce büyük salonda yapılan duruşmada, sanıkların son sözlerinin sorulmasının ardından karar açıklandı.

2. Ceza Dairesi, tutuksuz sanık Mehmet Altan ile tutuklu sanıklar Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül'ün, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "anayasayı ihlal" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karşı yaptıkları istinaf başvurularının esastan reddine karar verdi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜBBET CEZALARI ONANDI

Daire, tutuklu sanıklar Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül'ün bu hallerinin devamına hükmetti.

Ceza dairesinin kararıyla, tüm sanıklar hakkında ilk derece mahkemesince "anayasayı ihlal" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları onanmış oldu.

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