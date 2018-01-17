NBA'de son 3 yılın finalistleri Golden State Warriors ve Cleveland Cavaliers karşı karşıya geldi. LeBron James ve Kevin Durant'ın nefes kesen oyununa küçük bir afacan gölge düşürdü.

KÜÇÜK ÇOCUKTAN BÜYÜK PERFORMANS

Maçın devre arasında sahaya çıkan minik bir adam öyle güzel dans etti ki, taraftarlara adeta maçı unutturdu. Sevimliliği ve performansıyla ilgi çeken küçük çocuğun adının Tavaris Jones olduğu öğrenildi.

NBA maçına damga vuran afacan İZLE



Öte yandan Golden State Warriros lehine biten maçta Milli oyuncumuz Cedi Osman bir dakika kadar görev aldı ancak istatistik kağıdını boş bıraktı.