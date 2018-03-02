taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.309
USD
3,8096
EURO
4,6706
ALTIN
161,40
PETR
63,8700

NBC kanalı McMaster'ın istifa edeceğini iddia etti

Amerkalı NBC kanalı; Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster'ın görevden alınacağını ileri sürdü.

AA | 02.03.2018 - 09:47..
  1. Haberler
  2. Dünya

sf

ABD'de Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster'ın birkaç ay içinde görevden alınacağı iddiasında bulunuldu. Amerikan NBC kanalının haberi, Beyaz Saray'da süreci yakından takip eden bazı üst düzey yetkililere dayandırıldı.

TRUMP'LA GÖRÜŞ AYRILIKLARI VAR

Haberde McMaster'ın birkaç ay içinde görevden alınacağı ve yerine otomotiv endüstrisinin önde gelen isimlerinden Stephen Biegun'ın getirileceği iddiasına yer verildi. Biegun ise halen Ford Motor'un uluslararası hükümet ilişkileri başkan yardımcısı olarak görev yapıyor. Sürece, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Kalemi John Kelly ile Savunma Bakanı Jim Mattis'in öncülük ettiği ve Trump ile McMaster arasında bazı görüş ayrılıkları olduğu savunuldu.

BEYAZ SARAY'DAN YALANLAMA

Öte yandan konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) Sözcüsü Michael Anton, "Az önce Başkan Trump ve Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster ile beraberdik. Trump, konuya ilişkin, 'Bunlar yalan haberler. McMaster gayet iyi iş çıkarıyor' dedi." ifadelerini kullandı.

Söz konusu iddiaya ilişkin daha önce de Amerikan medyasında haberler çıkmış, Trump ile McMaster arasındaki "anlaşmazlıkların" büyüdüğü ileri sürülmüştü. Biegun, daha önce 2001-2003 yıllarında dönemin Ulusal Güvenlik Danışmanı Condoleezza Rice ile Beyaz Saray'da görev yapmıştı. Trump'ın göreve geldikten sonraki ilk Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn 14 Şubat 2017'de istifa etmiş, 20 Şubat'ta ise McMaster göreve getirilmişti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Kamboçya'da yeni yıl kutlamaları
Çin'in yanı sıra Kamboçya ve Brezilya gibi ülkeler de inançlarından dolayı Yeni Yılı çok ilginç geleneklerle kutluyor.
Dünyanın ilk plastiksiz marketi açıldı
Hollanda'da dünyanın ilk plastik ambalaj kullanılmadan paketlenen ürünlerini satan bir market hizmet vermeye başladı.
Doğu Guta'da 12 günde 674 sivil öldürüldü
Esad rejimi ve destekçilerinin Doğu Guta'ya son 12 günde düzenlediği saldırılarda 674 sivil hayatını kaybetti.
Trump çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisi getirecek
ABD Başkanı Trump'ın ithal çeliğe yüzde 25, ithal alüminyuma yüzde 10 ek gümrük vergisi getirilmesine karar verdiği bildirildi
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Afrin'deki şehitlerimizin haberleri ailelerine ulaştı

Afrin'deki şehitlerimizin haberleri ailelerine ulaştı

140
Cumhurbaşkanı Afrin'deki çatışma hakkında bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Afrin'deki çatışma hakkında bilgi aldı

52
Afrin'de şehit olan Arif Demirel yazın evlenecekti

Afrin'de şehit olan Arif Demirel yazın evlenecekti

56
Afrin şehidinin acı haberi İzmir'deki ailesine verildi

Afrin şehidinin acı haberi İzmir'deki ailesine verildi

50
Afrin kahramanı 'şehit olmadan dönmem' demişti

Afrin kahramanı 'şehit olmadan dönmem' demişti

61
Aydın'ın şehidi nişan hazırlıkları yapıyordu

Aydın'ın şehidi nişan hazırlıkları yapıyordu

27
Abdullah Taha Koç doğum gününden bir gün sonra şehit oldu

Abdullah Taha Koç doğum gününden bir gün sonra şehit oldu

39
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM