Necatigil ve Şipal mektuplaşmaları: Dar Bir Çemberin İçinde

Bu 32 mektup, 1948-1972 yılları arasında yazıldı. Öyle mektuplar ki, bir şair ve yazarın zamanla güçlenen dostluğuna şahitlik ediyoruz. Edebiyat anlayışlarının yanında bir de dönemlerinde yaşayan edebiyatın ipuçlarını da sunuyorlar.

Bir de insanın içine mektuplaşmanın büyüsünü bırakıyor…

(Kâmuran Şipal)

DAR BİR ÇEMBERİN İÇİNDE

Necatigil, 1979’da aramızdan ayrıldı. Ancak Şipal, hala hayatta. Dar Bir Çemberin İçinde hazırlığında çalışmalarını yürüten Serenad Demirhan, açıklığa kavuşması gereken noktaları bizzat Şipal’e danışma imkanı bulmuştur.

Her yönüyle bir edebiyat mirası olan bu kitap, iki ustanın, iki dostun harmanlanıp bir oluşunu simgeliyor…

(Behçet Necatigil)

NECATİGİL'DEN ŞİPAL'E MEKTUP

Dar Bir Çemberin İçinde'den bir pasaj...

"Sevgili Kâmuran,

…

Vapur beni Haydarpaşa’ya bıraktı. Mektubu gar yolcu salonunda sürdürüyorum. Gar. Kelimede esrarlı bir ahenk var. Gar. Hikâyesini yazmalı. Garlar. Radyo oyunları yattı. Sen gideli ancak üç şiir yazdım. Şiir denirse. Yaz ayları Sis’e yattı. Şimdi Bilgi Yayınevi’ne yaranmak için isterlerse Unamuno’nun hikâyelerini yeni baskıya hazırlayacağımı söyleyeceğim. Yok başka yolu. Oğuz hiçbir şey demedi. Venedik’te Ölüm’den kalan parayı alınca ben de görünmeyeceğim artık. Ankara’dan olumlu bir sonuçla dönmek istiyorum.

…

Evet, GAR. Yazılmadan kaldı bazı şeyler, gene de yazılmış kadar oldu. Bizlerden sizlere selâmlar, sevgiler.

B. Necatigil

21.9.1969

Dar Bir Çemberin İçinde

Haz.: Serenad Demirhan

Yapı Kredi Yay.

S.: 128

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Damla Karakuş

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