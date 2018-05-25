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Necip Fazıl Kısakürek mezarı başında anıldı

Türk edebiyatının büyük şairi Necip Fazıl Kısakürek, vefatının 35'inci yılında Eyüpsultan Mezarlığı'ndaki kabri başında yad edildi.

AA | 25.05.2018 - 17:26..
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Eyüpsultan Belediyesi'nin organize ettiği programda, Kısakürek'in kabri başında Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Eyüpsultan Müftüsü Mustafa Mestan dua ettirdi. Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Kısakürek'i tanıdığı için mutlu olduğunu ve 35 yıl önce Kısakürek'in cenazesinde bulunduğunu söyledi.

Necip Fazıl Kısakürek mezarı başında anıldı

"KÜLTÜR HAYATIMIZDA ÖRNEK BİR İNSAN"

Belediye Başkanı Remzi Aydın, "Üstadın, medeniyetimiz, gençliğimiz, kültür hayatımız için örnek ve önder bir insan olduğunu düşünüyorum. Üstat öncelikle bir fikir adamıydı. Siyasi, kültür hayatımızda ve medeniyet düzleminde çok isabetli fikirler üreten bir insandı. Aynı zamanda bir aksiyon adamıydı. Üstat, bugün dahi hayranlıkla okuduğumuz, dinlediğimiz, izlediğimiz roman, şiir, tiyatro oyunu gibi onlarca sanat eserini ortaya koydu. Batı karşısında komplekslerimiziden arınmamızı sağlayan bir yaklaşım içerisindeydi. Bugün yaşadığımız birçok sorunu üstat o zamanlardan görmüş. Çok kişinin kaçtığı dönemde 'Ben varım' diyerek ortaya çıkıp bütün hayat mücadelesiyle yaşamış bir şahsiyettir. Söylediği şeyler, söyleyiş vasıtaları, hayatının pratikleri bize birçok yönden örnek teşkil ediyor" dedi.

Necip Fazıl Kısakürek mezarı başında anıldı

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