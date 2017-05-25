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Necip Fazıl Kısakürek'in ölümünün 34. yıl dönümü

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Necip Fazıl 25 Mayıs 1983'de hayata veda etmişti.

25.05.2017 - 10:52
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Usta ismin vefatının bugün 34. yıl dönümü. 26 Mayıs 1904'te İstanbul'da doğan Necip Fazıl 78'lik ömrüne çok sayıda sığdırdı.

KENDİ AĞZINDAN İLK YILLARI

Yıllar öncesinde TRT'ye verdiği röportajda hayatının ilk yıllarını kendi tabiriyle ve "kaba hatlarıyla" ifadesiyle "Terbiyemi Maraşlı Kısakürekoğlu Hilmi Efendi'ye borçluyum. İlk tahsilimi büyükbabamın dizlerinin dibinde yaptım. 1916'da Deniz Harp Okulu'na, 1918'de İstanbul Darulfununu'na İstanbul Üniversitesi'ne girdim. 1938 yılına gelindiğinde hocalığa ve siyasi mücadeleye aynı anda devam etmemem Maarif Vekili (Milli Eğitim Bakanı) tarafından bana emredildi ve ben de yazılara devam etmeyi tercih ettim." diye anlatan Kısakürek son noktayı ise "Asıl hayat çizgilerde, ruhta." sözüyle koydu.

Kendi ağzından Necip Fazıl Kısakürek'in hayat hikayesi İZLE

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