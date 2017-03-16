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Neden EVET dediğini anlatan İzmirli

16 Nisan'da yapılacak referandumda EVET diyeceğini belirten İzmirli kadın, sebeplerini de tek tek sıraladı.

16.03.2017 - 15:01
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Türkiye, 16 Nisan'da yapılacak referanduma hazırlanıyor. Referanduma 31 gün kala siyasi partiler çalışmalarına devam ederken, sokaklarda da nabız yoklamaları yapılıyor.

İzmir'in Buca ilçesinde yapılan bir sokak röportajında konuşan kadın, neden EVET diyeceğini tek tek anlattı.

Neden EVET dediğini anlatan İzmirli

KİMSE KÜRTÇE KONUŞAMAZDI

Geçmişten örnekler veren kadın, "Özgürlüğüme kimse karışmıyor. Ben İzmirliyim. Türkiye'nin diğer illerine de gittim.

Açığım, kendimi gayet iyi ifade edebiliyorum. Daha önce sokakta her şeyi konuşamazdık, Ahmet Kaya şarkısı dinleyemezdik, Kürtçe konuşamazdı hiç kimse...

"SONUNA KADAR EVET DİYORUM"

Şu an herkes özgür... Sonuna kadar EVET diyorum..."

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