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Nedim Şener ABD'nin yaptırım kararını değerlendirdi

ABD'nin rahip Andrew Craig Brunson'ın iadesiyle ilgili yaptığı yaptırımla ilgili konuşan gazeteci Nedim Şener, "ABD Fethullah Gülen'in iadesi sonucunda köşeye sıkıştı." dedi.

Haber Merkezi | 02.08.2018 - 09:20..
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Nedim Şener ABD'nin yaptırım kararını değerlendirdi

Gazeteci Nedim Şener, İzmir'de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklanan ve "sağlık sorunları" nedeniyle cezası ev hapsine çevrilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson'ın ev hapsi ile yurt dışı çıkış yasağını yorumladı.

Nedim Şener ABD'nin yaptırım kararını değerlendirdi VİDEO

"AL PAPAZI VER PAPAZI"

Nedim Şener, ABD'nin Brunson serbest bırakılana kadar uygulayacağını açıkladığı yaptırımlarla ilgili şunları söyledi:

"ABD Fethullah Gülen'in iadesi sonucunda köşeye sıkıştı. Rahip Brunson'la Fethullah Gülen takas edilecek. Bunun zaten al papazı ver papazı diye adı kondu. Görüşmeler yapılıyor. Brunson'ın ev hapsine çıkarılması bir iyi niyet göstergesi. Çünkü casuslukla suçlanıyor bu kişi. Amerika bunun serbest kalmasını istemiyor mu böyle bir açıklama yaptı diye? Onu tersten okuduğumuz zaman aslında FETO'nun iadesini istemediği için. Neden? Çünkü Fethullah Gülen darbe girişimlerini sadece kendi örgüt çıkarları için değil, Erdoğan'ı ve çok yakın bir grubunu imha etmek, öldürmek için bir darbe girişiminde bulundurttu."

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