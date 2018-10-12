Nedim Şener HSK'nin skandal Zekeriya Öz yazısını yayınladı

Posta Gazetesi yazarı Nedim Şener, Zekeriya Öz’den şikayeti üzerine verilen ilgili resmi yanıtı bugünkü köşesinde yayınladı.

Nedim Şener yazısında 2009 yılında kendi adına HSK'ye verilen dilekçeden bahsediyor. Dilekçedeki yazı Zekeriya Öz hakkındaki şikayetçi içeriyor.

Zekeriya Öz hakkında soruşturma istenen dilekçeye 25 Nisan 2018 yılında hakim Hakan Bulut imzasıyla cevap geliyor.

"ZEKERİYA ÖZ'ÜN FETÖ BAĞLANTISI YOK, HAKKINDA SORUŞTURMA YOK"

Nedim Şener dilekçeye verilen yanıtı köşe yazısında şöyle anlatıyor: "Şimdi sıkı durun; Zekeriya Öz ile ilgili şikayet dilekçemize HSK Tetkik Hakimi Hakan Bulut imzasıyla verilen cevapta aynen şu ifadeler kullanılmış; “Bir kısım ileri sürülen iddiada adı geçenlerin FETÖ/PDY ile üyelik, mensubiyet, iltisak veya irtibat şeklinde bağlantılarının bulunduğu yönünde delile ulaşılamadığı, haklarında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 2.Dairesi ya da Genel Kurul tarafından verilmiş herhangi bir disiplin cezası yahut meslekten çıkarılma kararı bulunmaması, verilen kararların sayısı bütün olarak nazara alındığında FETÖ/PDY yapılanmasının içine girerek örgüt hiyerarşisi ve ideolojik bağlılık duygularıyla hareket ettiklerinin sabit olmadığı...” Bu nedenle soruşturma izni verilmediği bildirildi."

Nedim Şener köşesinde belgeleri de yayınladı. İşte o belgeler:



