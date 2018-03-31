Nedim Şener, sosyal medyada FETÖ'cüleri sıkıştırdı

MİT, geçtiğimiz günlerde Kosova'da düzenlediği operasyonla Türkiye'deki FETÖ'cülerin ABD ve diğer ülkelere kaçmasını organize eden 6 proje terör örgütü üyesini paketleyerek ülkeye getirmişti.

KERİM BALCI KUDURDU

Bu operasyonun ardından yurt dışında kaçak olarak yaşayan FETÖ'cüler de ayaklandı.

15 Temmuz gecesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milleti meydanlara çağırınca şekilde şekile girererk "doğru mu" diye sorulan soran, İngiltere'deki kaçak FETÖ'cü Kerim Balcı da "Altı arkadaşımızın Kosova’da hukuksuzca alıkonulmasını protesto edeceğiz. Arkadaşlarımız özgürlüklerine kavuşmalı!!!" şeklinde paylaşım yaptı.

NEDİM ŞENER'DEN ÜST ÜSTE CEVAPLAR

Ancak Balcı'ya beklemediği tokat gazeteci Nedim Şener'den geldi.

15 Temmuz sürecinden sonra her platformda proje terör örgütü FETÖ yapılanmasını anlatan Şener "Ulan şerefsiz Kerim, altın nesil diye binlerce insanı zehirleyip Akın İpek beslemesi olarak İngilizlere sığınıp yaşıyorsun orada. Darbe gecesinin aşağılık köpeği"

"Kerim itinin arkadaşı, şerefsiz Fetö’cü" ve

"Köpek dostları kızmasın zira köpekler dostluğu ve sadakatıyla bilinir. Kırılanlardan özür dilerim. Ama bir Fetö’cü ailesini vatanını satan aşağılık bir yaratıktır, bazıları da bunun gibi İngiliz ajanıdır." paylaşımlarıyla FETÖ'cülere üst üste karşılıklar verdi.