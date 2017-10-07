Nedim Şener'den belgelerle Fetullah Gülen kitabı

Posta Gazetesi yazarı Gazeteci Nedim Şener’in Ergenekon Belgelerinde Fetullah Gülen ve Cemaat araştırma inceleme kitabı yeni baskısıyla okuyucularla buluştu. Yayımladığında çok satan kitap yeni baskısıyla tekrar raflarda. Yazar, 15 Temmuz darbe girişiminden önce ülkemizin bütün can damarlarına nüfuz eden FETÖ’nün bütün kirli yüzünü belgeler ışığında ortaya koyuyor.

Darbe girişimden çok önce yayımlanmaya başlayan kitap gündemdeki gelişmelerle ve yeni eklerle zenginleştirildi. Terörist başı Fetullah Gülen’in emir vermesiyle düğmeye basan darbeci askerler 15 Temmuz 2016’da saatler 22.00’rı gösterdiğinde devletin silahlarını, uçaklarını, tanklarını kışlalarda çıkartarak darbeye teşebbüs ettiler.

Milletin silahını millete doğrultan cuntacılar halkın veraseti sayesinde püskürtüldü; darbe başarısız oldu. Nedim Şener de FETÖ kumpasıyla cezaeviyle tanışan gazetecilerden oldu. İşi olan gazetecilik yaptığı için FETÖ’cü polisler ve savcılar tarafından hedef tahtasına konulan usta gazeteci yılmadan, usanmadan kalemini bu derin yapının bütün bilinmeyenlerini ortaya çıkartmak için kullandı.

FETÖ’nün büyük bir tehlike olduğunu daha önce yazılarında, kitaplarında, söyleşilerinde ve televizyon programlarında dile getiren Nedim Şener; elimdeki kitabıyla bunu bir kez daha kanıtlıyor.

FETÖ'NÜN CIA İLE İLİŞKİSİ

Ergenekon soruşturması sırasında Fetullah Gülen ile ilgili olarak ortaya çıkan en ilginç tespitlerinden birinin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Eski Müsteşarı Şenkal Atasagun’a ait olduğu öğrenildi. Atasagun’un bu çok önemli tespitleri, Ergenekon davası sanıklarından Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay’a ait olduğu iddia edilen günlüklerde yer alıyor. MİT’in1997 tarihli Susurluk raporundaki Fetullah Gülen ile ilgili bilgilere değinen Şener;

"Susurluk kazasında sonra Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından hazırlanan ve Müsteşar Sönmez Köksal tarafından Başbakanlığa (Mesut Yılmaz Hükümeti) sunulan 17 Aralık 1997 tarihli raporda, eski başbakanlardan Tansu Çiller’in oluşturduğu bir “özel örgüt”ten söz ediliyor. Fetullah Gülen’in adının geçtiği bölüm, MİT raporunda “araştırmasında fayda görülen konular” bölümünde yer alıyor." (syf 40)

Belgelerle kirli yapının iç yüzü

KÜRESEL BİR TERÖR ÖRGÜTÜ

FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra nasıl global bir terör örgütü olduğu iyice ayyuka çıktı. Uluslararası küresel büyük güçlerin desteğiyle adeta azılı bir örgüt olan bu yapının tek amacı devleti ele geçirmekti. Yıllardır ülkemizin önemli kurumlarında kümelenen FETÖ’cüler, büyük hukuksuzluklara neden oldular. Bununla yetinmeyen örgüt seçilmiş hükümete darbe yapmak istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla sokağa çıkan halk, darbecilerin emellerine ulaşmasına engel oldular. Büyük bir başarıya imza atan insanlar böylece Türkiye tarihine bir darbenin daha yazılmasına izin vermediler.

CEMAAT ADI ALTINDA KİRLİ EMELLER

Gazeteci Şener, kitabıyla bizleri eskiye götürmekle kalmayıp Fetullah Gülen’in “dini cemaat” adı altında devletin altını nasıl oyduklarını bize anlatıyor. Kendilerini dini ve yardımsever bir hareket olarak tanıtan bu örgütün asıl amacı bu olmadığı da son gelişmelere bakarak anlayabiliriz.

Şener; bir araya getirdiği belge ve dokümanlarla FETÖ’yü tarihsel bir bağlamda ele alıyor.

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