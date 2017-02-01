Nedim Şener, Reina saldırganının FETÖ bağlantısını yazdı

Reina katliamcısı Abdulgadir Masharipov’un telefon rehberinde ismi çıkan firari FETÖ'cü Binbaşı Zafer Özleblebici'yi yazan Posta Gazetesi yazarı Nedim Şener, söz konusu kişinin annesi A.Ö.'den mektup aldı.

OĞULUNUZ FETÖ'CÜDÜR YAZISI

Mektubun önceki gün kendisine ulaştığını belirten Şener, oğlunu savunan anneye, "Oğlunuz FETÖ'cü bir darbecidir" başlıklı yazısında böyle yanıt verdi:

DARBE BAŞARISIZ OLDU, SURİYE'YE KAÇTI

"İstanbul Emniyeti’nin istihbaratına göre başarısız darbe girişiminden sonra Özleblebici’nin Suriye’ye kaçtığını belirtmiştim. A.Ö. bu duruma kendince cevap yazıyor.

DARBECİ BİNBAŞININ ANNESİ: OĞLUM ATATÜRKÇÜYDÜ

Mektubu çöpe atmak istedim, çünkü..

Hele o alçak, başında olduğu askerlere, Boğaziçi Köprüsü'nde darbeye direnen silahsız yurttaşlar için “vur emri” verdiyse. Bir de darbenin başarısız olmasından sonra soluğu suriye topraklarında aldıysa. Annesi kendisini “Atatürk hayranı” olarak tanımlıyor. Oğlunu da Atatürk gibi asker olması için 14 yaşında askeri okula vermiş.

DARBECİNİN ANNESİ BENDEN DÜZELTME İSTEDİ: OĞLUMUN ADINI, REİNA'DAKİ KATİLLE YAN YANA KOYMAYIN

A.Ö. benden garip bir düzeltme istiyor; “Oğlumu 39 kişinin katili bir cani ile yan yana nasıl gösterirsiniz?” diye soruyor.

NEDİM ŞENER: OĞLUNUZ, FETÖ'CÜ BİR KATİLDİR

Bakın A.Ö., evet bir annesiniz. Darbeciler o gece 248 masum insanı şehit etti. Peki darbecilerden kaç kişi öldürüldü biliyor musunuz? Yalnızca 36. Eğer sağduyulu davranılmasa darbecilerden çok fazla kişi öldürülürdü. O yüzden oğlunuz öldürülmüş olsa mutlaka bilirdiniz. İkincisi oğlunuzun nasıl bir FETÖ’cü ve darbeci olduğunu okumak isterseniz, 15 Temmuz iddianamelerini ve görevli olduğu Harp Okulu’nda FETÖ’cü olmayan öğrencilere nasıl zulüm yaptığını okuyun. "Oğlumu 39 kişinin katili bir cani ile yan yana nasıl gösterirsiniz" diye sormuşsunuz. Doğru! oğlunuz 248 kişinin katili FETÖ’cü bir darbecidir.