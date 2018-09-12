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Nefesi tutku olan kadın: Afife Jale

Osman Balcıgil, Afife Jale ile yaşadığımız coğrafyanın tarihsel ve toplumsal derinliklerine büyük bir ustalıkla iniyor.

Özel İçerik | 12.09.2018 - 11:48..
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Afife Jale

Osmanlı’nın ilk Müslüman kadın oyuncusuydu Afife Jale. Babasından Şeyhülislam’a, Dahiliye Nazırı’ndan Şehremini’ne kadar kimler uğraşmadı ki onunla, yılmadı…

Osman Balcıgil - Nefesi Tutku Olan Kadın Afife Jale

(Osman Balcıgil)

AFİFE JALE

Teyzesinin oğlu çok aşıktı güzel Afife’ye. O da seviyordu dünya yakışıklısı delikanlıyı. Aralarına önce sahne, sonra Afife’nin “beyninde taşıdığı hançer” girdi.

“Bir Bahar Akşamı” ikinci aşkı Selahattin’e (Pınar) rastladı Afife. Büyük bir aşkla sarıldı ünlü sanatçı güzel Afife’ye. Paşa dedesinin de tutkusu olan tiyatroya beşikten mezara ve ölümüne bağlı kaldı Afife. Son nefesini Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde verirken, “gözlere yıldız tozu serpmeyi” sürdürüyordu kuşkusuz…

Osman Balcıgil - Nefesi Tutku Olan Kadın Afife Jale

Nefesi Tutku Olan Kadın-Afife Jale

Osman Balcıgil

Destek Yayınları

S.: 488

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