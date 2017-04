Nefise Karatay'ın kızı Maya

Anneliği, "Endişe yazılımı" olarak tanımlayan Nefise Karatay, doğumdan öncesinde ve sonrasında yaşadıklarını Anne-Bebek Dergisi'ne anlattı:

EŞİMLE İSTEYEREK ANNE -BABA OLMAYI TERCİH ETTİK

"Eşimle isteyerek anne, baba olmayı tercih ettik, çünkü mutlu bir ilişkimiz vardı. Yine çocuk doğuracak olsam yine 'normal doğum' derim kesinlikle, çünkü o kadar çabuk toparlandım ki.

Tam bir başak burcuyum. Çok dakik ve planlı biriyimdir. Ben plansız yaşadığım zaman daha zararlı, öyle geliyor bana. Belirsizlik beni daha çok rahatsız ediyor.





HAMİLELİĞİMDE 10 KİLO ALDIM

Hamileliğimde on kilo aldım. Her gün düzenli şekilde yemem gerekenleri yedim. Doktorum 'Sen bir mucizesin' diyor hep. Otuz sekizinci haftamda doktorum 'Erken doğum olabilir' diye uyarmıştı beni ama çok şükür her şey yolunda gitti ve ayaklandım.

ÇOK ÇABUK TOPARLADIM

Doğumumun akşamı, yürüyerek yatağıma yattım. Ertesi gün duşumu aldım. Gelen dostlarımı kızım kucağımda doğum yapmamış gibi karşıladım, kapıdan uğurladım. Bunların hepsi normal doğum mucizesinin sonucuydu. Çok çabuk toparladım.





MAYA'DAN SONRA TEK GÖZLÜ VE TEK KULAKLI BİRİ OLDUM

Emzirmek muhteşem bir duygu, korkunç bir bağ. O bağı onunla kimse kuramaz. Düşünsene onu sen besliyorsun, gıdası senden.. Maya’dan sonra tek gözlü ve tek kulaklı biri oldum, çünkü bir gözüm, kulağım hep onda artık..."