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Nehrin üzerinde yürümeye çalışan rahibi timsah yedi

Zimbabve'de "İsa gibi suyun üzerinde yürümek" isteyen bir rahip, timsahların saldırısına uğrayıp hayatını kaybetti.

15.05.2017 - 15:29
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TİMSAH

Zimbabveli rahip Jonathan Mthethwa, kilisedekilere "İsa gibi suyun üzerinde yürüyeceğini" açıkladı.

TİMSAHLAR SALDIRDI

Rahip Mthethwa, bunun için "hazırlık" olarak bir hafta boyunca dua etti ve oruç tuttu. Timsahların bulunduğu nehre giren rahip birkaç dakika içinde timsahların saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.

"BİZE SÖZ VERMİŞTİ"

Olaya tanık olanlardan Deacon Nkosi, "rahip bize bugün inancını göstereceğini söz vermişti, ancak ne yazık ki boğulup 3 büyük timsah tarafından gözümüzün önünde yendi." diye konuştu.

Nkosi, "hala bunun nasıl olduğunu anlayamadık çünkü bir haftadır dua edip oruç tutuyordu." dedi.

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