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Nemrut Krater Gölü ziyaretçilerini büyülüyor

Bitlis'deki Nemrut Krater Gölü, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

AA | 04.07.2018 - 15:52..
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olma özelliğine sahip Nemrut Krater Gölü, doğal güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Tatvan ilçesinde 2 bin 250 rakımda 13 kilometrekarelik yüz ölçümüyle bünyesinde barındırdığı sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş türleri ve doğal güzelliğiyle kentin en önemli turizm destinasyonları arasında bulunan Nemrut Krater Gölü, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Nemrut Krater Gölü ziyaretçilerini büyülüyor

DOĞA MERAKLILARININ İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Günübirlik gezi düzenleyenler veya kamp yapan doğa meraklıları, Nemrut Kalderası'nın eşsiz manzarasını fotoğraflıyor.

Yaklaşık bir ay önce Fransa'dan yola çıkan ve Nemrut Krater Gölü'ne gelen Fransız çift Mickael Tetuanui Tuahıva ve Anais Pichard da Nemrut'un muhteşem doğasında kamp yapmanın mutluluğunu yaşadı.

''TÜRKİYE GÜZEL MEMLEKET''

Tuahıva, seyahatleri kapsamında Fransa'dan Türkiye'ye geldiklerini belirterek, "Türkiye'deyiz. Bafra Gölü güzeldi. Sonrasında Kapadokya'daydık. Şimdi buradayız. Buradan rotamızı Moğolistan'a çevireceğiz. Türkiye güzel memleket, insanları hoş. Misafirperverlikleri şaşırtıcı. Buraları huzur dolu ve çok sevdik. Bu eşsiz yerden fotoğraf almak için burada durduk." diye konuştu.

 

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