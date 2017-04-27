Nepal'de yürüyüşçü 47 gün sonra kurtarıldı

Nepal'in başkenti Katmandu'nun 70 kilometre kuzeyindeki Ganeş Himal dağ sırasını kat etmek üzere yürüyüşe başlayan Liang ve Liu, başlangıçta kar fırtınasına yakalanarak yollarını kaybetti. Ardından yollarını yeniden bulabilmek için rastladıkları nehri takip ederek bir köye ulaşmaya çalışan ikili, nehrin kanyona döküldüğü noktadan aşağı inmeye çalışırken kayıp düşerek şelalenin altındaki kovukta mahsur kaldı.

SEVGİLİSİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İlk günlerde stoklarındaki yiyeceklerle yaşamlarını sürdüren Liang ve Liu, yiyeceklerinin tükenmesiyle yalnızca su ve kaya tuzuyla beslenerek hayatta kalmaya çalıştı. Arama ekipleri yoğun arama sonucunda yürüyüşçülere 47 gün sonra ulaştı. Ekipler yaklaşık 30 kilogram kaybeden Liang'ı, üç gün önce yaşımını yitirdiği anlaşılan Liu'nun cansız bedeninin yanında bitkin halde buldu. Ekipler Liang'ı tedavi için derhal helikopterle Katmandu'daki hastaneye sevk etti.

ÜÇ GÜN BOYUNCA CESEDİN BAŞINDA BEKLEDİ

Ardından Liu'nun naaşı da helikopterle başkente getirildi. Doktorlar, Liang'ın hastaneye getirildiğinde zafiyet geçirdiğini, vücudunun larvalarla, saçlarının ise bitlerle kaplanmış olduğunu ifade etti. Liang'ın üç gün boyunca ölen kız arkadaşının cesedinin başında beklediği belirtildi.