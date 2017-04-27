taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.913
USD
3,5586
EURO
3,8928
ALTIN
144,62
PETR
50,8700

Nepal'de yürüyüşçü 47 gün sonra kurtarıldı

Himalayalar bölgesinde kaybolan ve 47 gündür haber alınamayan Tayvanlı iki yürüyüşçüden biri sağ kurtarıldı.

27.04.2017 - 16:08
  1. Haberler
  2. Dünya

Nepal'in başkenti Katmandu'nun 70 kilometre kuzeyindeki Ganeş Himal dağ sırasını kat etmek üzere yürüyüşe başlayan Liang ve Liu, başlangıçta kar fırtınasına yakalanarak yollarını kaybetti. Ardından yollarını yeniden bulabilmek için rastladıkları nehri takip ederek bir köye ulaşmaya çalışan ikili, nehrin kanyona döküldüğü noktadan aşağı inmeye çalışırken kayıp düşerek şelalenin altındaki kovukta mahsur kaldı.

Nepal'de yürüyüşçü 47 gün sonra kurtarıldı

SEVGİLİSİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İlk günlerde stoklarındaki yiyeceklerle yaşamlarını sürdüren Liang ve Liu, yiyeceklerinin tükenmesiyle yalnızca su ve kaya tuzuyla beslenerek hayatta kalmaya çalıştı. Arama ekipleri yoğun arama sonucunda yürüyüşçülere 47 gün sonra ulaştı. Ekipler yaklaşık 30 kilogram kaybeden Liang'ı, üç gün önce yaşımını yitirdiği anlaşılan Liu'nun cansız bedeninin yanında bitkin halde buldu. Ekipler Liang'ı tedavi için derhal helikopterle Katmandu'daki hastaneye sevk etti.

Nepal'de yürüyüşçü 47 gün sonra kurtarıldı

ÜÇ GÜN BOYUNCA CESEDİN BAŞINDA BEKLEDİ

Ardından Liu'nun naaşı da helikopterle başkente getirildi. Doktorlar, Liang'ın hastaneye getirildiğinde zafiyet geçirdiğini, vücudunun larvalarla, saçlarının ise bitlerle kaplanmış olduğunu ifade etti. Liang'ın üç gün boyunca ölen kız arkadaşının cesedinin başında beklediği belirtildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un gizli cenneti

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un gizli cenneti

79
Endonezyalı Hafız canlı yayında hayatını kaybetti

Endonezyalı Hafız canlı yayında hayatını kaybetti

200
Karadeniz'de gemi kazası

Karadeniz'de gemi kazası

105
Amerika terör örgütüne ağır silah gönderdi

Amerika terör örgütüne ağır silah gönderdi

224
Juncker'den İngiltere'ye Brexit ziyareti

Juncker'den İngiltere'ye Brexit ziyareti

17
Şenol Güneş Beşiktaş'ın teklifini kabul etti

Şenol Güneş Beşiktaş'ın teklifini kabul etti

36
Döviz fiyatlarında son durum

Döviz fiyatlarında son durum

117
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM