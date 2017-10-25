Nergis Kumbasar kızı Yasmin'e sahip çıktı

Verdiği pozlar ile sosyal medyada gündeme gelen Yasmin Erbil'in annesi Nergis Kumbasar'dan kızına destek.

"AYNI BEN"

Kumbasar, konuğu olduğu ‘Kolejli İş Dünyası Zirvesi'nde kızı Yasmin'in sosyal medyadan paylaştığı cesur pozlarını “Yasmin bana benzemiş. Ben de poz vermeyi çok severdim. Hâlâ seviyorum. Herkes mayolu fotoğrafını sosyal medyaya koyuyor. Arkadaşları ne giyiyorsa Yasmin de onu giyiyor...” diyerek savundu.

MALİ SEKSİ POZLARA KIZIYOR

Yasemin Erbil bir süre önce paylaştığı fotoğraflar yüzünden babası Mehmet Ali Erbil'den uyarı almış ve eğitim için yurt dışına gönderilmişti.