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Nergis Kumbasar'dan Yasmin Erbil açıklaması

Anne Nergis Kumbasar, "Kendi kararı. Aşk hayatına karışmam." dedi.

24.11.2017 - 10:24
  1. Haberler
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Mehmet Ali Erbil'in 21 yaşındaki kızı Yasmin Erbil'in kendinden 15 yaş büyük oyuncu Seçkin Özdemir ile flört ettiği iddia edilmişti. Yasmin önceki gün annesi Nergis Kumbasar ile Etiler Akmerkez'deydi. Yasmin, objektifleri görünce kaçmaya başladı.

"AŞK HAYATINA KARIŞMAM"

Nergis Kumbasar ise sorulara "Kızım artık yetişkin. Kendi kararını verecek yaşta. Aşk hayatına karışamam, her şekilde arkasındayım." yanıtını verdi.

Seçkin Özdemir ve Yasmin Erbil sosyal medyadan birbirlerini takibe almış, bir mekanda sarmaş dolaş eğlenmesi ise aşk yaşadıklarını iddialarını güçlendirmişti.

Nergis Kumbasar'dan Yasmin Erbil açıklaması

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