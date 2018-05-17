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Nesli tükenmekte olan hayvan yılan zannedilerek öldürülüyordu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde vatandaşların yılan zannederek öldürdükleri sürüngenin, bir ihbar sonrası nesli tükenmekte olan 'oluklu kertenkele' olduğu ortaya çıktı.

İHA | 17.05.2018 - 05:40..
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Termit, karınca ve küçük böceklerle beslendiği için çiftçi dostu olarak bilinen oluklu kertenkele, bir süredir Edremit'te yılan zannedilip öldürülüyordu. Son olarak itfaiye ekipleri tarafından yakalanan bir hayvan, doğal ortama bırakıldı.

Nesli tükenmekte olan hayvan yılan zannedilerek öldürülüyordu

GERÇEKLER İHBAR ÜZERİNE ORTAYA ÇIKTI

Akşam saatlerinde Camivasat Mahallesi Körfez Polis Merkezi karşında yılan olduğu ihbarı alan itfaiye ekipleri alarma geçti.

Ekipler, askeri lojmanlarında bulunduğu yere nasıl geldiği bilinmeyen kertenkelenin yılan olmadığını ve termit, karınca ve küçük böceklerle beslendiği için çiftçi dostu bir hayvan olduğu görüldü.

Nesli tükenmekte olan hayvan yılan zannedilerek öldürülüyordu

"YILANIN GÖZ KAPAKLARI YOKTUR"

İtfaiye Amirliği ekipleri, bacakları bulunmayan, zararsız ve uysal bir hayvan olan oluklu kertenkeleyi yakalayarak çuvala koyduktan sonra doğal ortama bıraktılar.

Yetkililer, oluklu kertenkelenin vatandaşlar tarafından ayakları olmadığı için yılan sanılarak öldürüldüğünü belirtirerek, "Yılanlarda göz kapakları yoktur, ama bunların göz kapakları vardır. Ayrıca derisinin kenarlarında oluklar bulunuyor. Zehirsiz ve ısırmaz bildiğimiz kertenkeleler ne ise bu da aynıdır. Nesli tükenmek üzere olduğu için kesinlikle öldürülmemelidir" şeklinde konuştu.

Nesli tükenmekte olan hayvan yılan zannedilerek öldürülüyordu

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