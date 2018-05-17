Nesli tükenmekte olan hayvan yılan zannedilerek öldürülüyordu

Termit, karınca ve küçük böceklerle beslendiği için çiftçi dostu olarak bilinen oluklu kertenkele, bir süredir Edremit'te yılan zannedilip öldürülüyordu. Son olarak itfaiye ekipleri tarafından yakalanan bir hayvan, doğal ortama bırakıldı.

GERÇEKLER İHBAR ÜZERİNE ORTAYA ÇIKTI

Akşam saatlerinde Camivasat Mahallesi Körfez Polis Merkezi karşında yılan olduğu ihbarı alan itfaiye ekipleri alarma geçti.

Ekipler, askeri lojmanlarında bulunduğu yere nasıl geldiği bilinmeyen kertenkelenin yılan olmadığını ve termit, karınca ve küçük böceklerle beslendiği için çiftçi dostu bir hayvan olduğu görüldü.

"YILANIN GÖZ KAPAKLARI YOKTUR"

İtfaiye Amirliği ekipleri, bacakları bulunmayan, zararsız ve uysal bir hayvan olan oluklu kertenkeleyi yakalayarak çuvala koyduktan sonra doğal ortama bıraktılar.