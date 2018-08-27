Neslihan Atagül: İşte o zaman yaşadığımı hissediyorum

Neslihan Atagül Doğulu, Instyle dergisinin yeni sayısının kapak yüzü oldu. Ünlü oyuncu eşi Kadir Doğulu ile birlikte çıktığı karavan tatilini anlattı:

"Geçen yıl 33 günlüğüne gittik. Karavan bizim çünkü bu bizim tatil anlayışımızı çok iyi yansıtıyor. Hep böyleydik biz Kadir'le.

"KÖPEKLERİMİZİ BIRAKAMIYORUZ"

Köpeklerimiz var, onları bırakamıyoruz, uzun süre uzak kalmayı istemiyoruz onlardan çünkü. Çoğu otel kabul etmiyor zaten... Bir de rahat etmek istiyoruz. Karavanın farklı bir ruhu var, hem çok iyi plan yapmak gerekiyor hem de bir o kadar plansız olmak.

"BÜTÜN İŞİ SEN YAPIYORSUN"

Aceleyle hiç işinin olmaması lazım mesela. Karavanda bütün işini sen yapıyorsun. O kadar güzel yerlerde o kadar güzel manzaraların içindesin ki...

"YUNANİSTAN'A DA GİTTİK"

Yunanistan'da bir yere gitmiştik; üç gün kalırız diye düşünmüştük ama o kadar beğendik ki 10 gün kaldık. Öyle güzel bir gün batımı vardı ki orda, her gün o gün batımını bekledik.

"EVİM YANIMDA, KOCAM YANIMDA"

Ben böyle zamanlarda yaşadığımı hissediyorum. 'Hayat bu olmalı işte,' diyorum: Köpeklerim yanımda, evim yanımda, kocam yanımda. Denizin dalgasının sesini duyuyorsun, söğüt ağacının yapraklarının hışırtısını...”