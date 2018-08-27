taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.21075
Euro
7.2229
Altın
1205.914
Borsa
90870.61

Neslihan Atagül: İşte o zaman yaşadığımı hissediyorum

Güzel oyuncu Neslihan Atagül ve eşi Kadir Doğulu karavanlarına köpeklerini de alıp tatile çıkıyor.

Haber Merkezi | 27.08.2018 - 13:37..
  1. Haberler
  2. Magazin

pp

Neslihan Atagül Doğulu, Instyle dergisinin yeni sayısının kapak yüzü oldu. Ünlü oyuncu eşi Kadir Doğulu ile birlikte çıktığı karavan tatilini anlattı:

"Geçen yıl 33 günlüğüne gittik. Karavan bizim çünkü bu bizim tatil anlayışımızı çok iyi yansıtıyor. Hep böyleydik biz Kadir'le.

"KÖPEKLERİMİZİ BIRAKAMIYORUZ"

Köpeklerimiz var, onları bırakamıyoruz, uzun süre uzak kalmayı istemiyoruz onlardan çünkü. Çoğu otel kabul etmiyor zaten... Bir de rahat etmek istiyoruz. Karavanın farklı bir ruhu var, hem çok iyi plan yapmak gerekiyor hem de bir o kadar plansız olmak.

"BÜTÜN İŞİ SEN YAPIYORSUN"

Aceleyle hiç işinin olmaması lazım mesela. Karavanda bütün işini sen yapıyorsun. O kadar güzel yerlerde o kadar güzel manzaraların içindesin ki...

"YUNANİSTAN'A DA GİTTİK"

Yunanistan'da bir yere gitmiştik; üç gün kalırız diye düşünmüştük ama o kadar beğendik ki 10 gün kaldık. Öyle güzel bir gün batımı vardı ki orda, her gün o gün batımını bekledik.

"EVİM YANIMDA, KOCAM YANIMDA"

Ben böyle zamanlarda yaşadığımı hissediyorum. 'Hayat bu olmalı işte,' diyorum: Köpeklerim yanımda, evim yanımda, kocam yanımda. Denizin dalgasının sesini duyuyorsun, söğüt ağacının yapraklarının hışırtısını...”

Neslihan Atagül: İşte o zaman yaşadığımı hissediyorum

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Belçika'da Zühal Demir'in başörtüsü önerisine ret

Belçika'da Zühal Demir'in başörtüsü önerisine ret

162
Gökhan Gönül'den sağlık görevlilerine sert tepki

Gökhan Gönül'den sağlık görevlilerine sert tepki

278
Diyarbakır'da plaza üzerine villa yaptılar

Diyarbakır'da plaza üzerine villa yaptılar

98
Bakan Soylu: Terör örgütleri anne istismarı yapıyor

Bakan Soylu: Terör örgütleri anne istismarı yapıyor

110
Bayram tatili sonrası İstanbul'da trafik haritası

Bayram tatili sonrası İstanbul'da trafik haritası

32
Rihanna kendi tasarımlarıyla podyuma çıkacak

Rihanna kendi tasarımlarıyla podyuma çıkacak

25
Demet Akalın: Boynuzları yiyenler düşünsün

Demet Akalın: Boynuzları yiyenler düşünsün

37
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM