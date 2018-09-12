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Neslihan öğretmen şalvar giyip okulun çitlerini boyadı

Elazığ Karakoçan'da anaokulu müdür yardımcılığı yapan Neslihan Topçu, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde şalvarını giyip okulun demir çitlerini boyayarak yeniledi.

DHA | 12.09.2018 - 20:21..
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Neslihan öğretmen şalvar giyip okulun çitlerini boyadı

Karakoçan Anaokulu Müdür Yardımcısı Neslihan Topçu, 2018- 2019 eğitim- öğretim yılı öncesi, gönüllü olarak okulun çevresindeki çitleri boyadı.

Neslihan öğretmen şalvar giyip okulun çitlerini boyadı VİDEO

"ELDİVENLE BLUZLA OLMUYOR"

Pazartesi açılacak olan okulun hazır hale getirilmesi için çalıştıklarını söyleyen öğretmen Topçu, "Anaokulumuzu biraz renklendirelim, tazeleyelim dedim. Bu işin kadını erkeği olmaz. İdari işlere ara verdim. Sonra baktım eldivenle, bluzla olmuyor. Giydim şalvarı, taktım yazmayı, başladım boyamaya, rengarenk oldu, okul balkonumuz ve çitlerimiz. Bekleyecek zaman yok, Anaokulumuz hazır öğrencilerinin bekliyor" dedi.

Neslihan öğretmen şalvar giyip okulun çitlerini boyadı

Neslihan öğretmen şalvar giyip okulun çitlerini boyadı

Neslihan öğretmen şalvar giyip okulun çitlerini boyadı

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