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Netanyahu Avrupa'dan istediklerini alamıyor

İran'la imzalanan nükleer anlaşma ve Kudüs'ün İsrail'in başkenti olması konularıyla ilgili olarak İngiltere, Fransa ve Almanya'yı kapsayan bir Avrupa turuna çıkan Netanyahu, Avrupa'dan eli boş dönüyor

Haber Merkezi | 07.06.2018 - 09:16..
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İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İngiltere, Fransa ve Almanya'yı İran konusunda ikna etmek için çıktığı Avrupa turunun son durağında İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir araya geldi.

Özellikle İran ve Kudüs konusunda Avrupa'dan çok ümitli olan Netanyahu, ülkesine eli kolu boş dönüyor.

Netanyahu Avrupa'dan istediklerini alamıyor

GAZZE BASKISI

Theresa May'in Netanyahu ile yaptığı görüşmede İngiltere'nin Gazze'deki Filistinli ölümlerinden duyduğu endişeyi aktardığı belirtildi. Netanyahu ise ölümlerin azaltılması için çaba gösterdiklerini öne sürdü.

Dün de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Netanyahu ile olan görüşmesinde, "Özellikle son haftalarda Gazze’deki sivillere yönelik her türlü şiddeti kınıyorum." demişti.

İRAN POZİSYONU

Netanyahu, Avrupa'daki ilk durağın Almanya Başbakanı Angela Merkel'le görüşmüş, Merkel nükleer anlaşmadan çekilme taleplerine "İran anlaşmasıyla şeffaflık sahibi olundu. Yoksa İran atom bombası üretmenin bir önceki aşamasındaydı. Bizim pozisyonumuz bu şekilde." yanıt vermişti.

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