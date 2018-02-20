taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.000
USD
3,7754
EURO
4,6619
ALTIN
162,37
PETR
65,1300

Netanyahu için yolsuzluk operasyonunda sona yaklaşılıyor

İsrail polisi, Başbakan Benyamin Netanyahu üzerindeki baskıyı arttırıyor.Polis yeni bir yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Netanyahu'ya yakın iki ismin de olduğu 7 kişiyi gözaltına aldı.

Haber Merkezi | 20.02.2018 - 13:04..
  1. Haberler
  2. Dünya

2342

İsrail polisinin Netanyahu'nun iki farklı soruşturma kapsamında 'rüşvet, yolsuzluk ve kamu güvenini kötüye kullanmakla' suçlanmasını tavsiye etmesinin ardından aralarında Başbakan'a yakın 2 ismin de olduğu 7 kişi pazar günü  bir diğer  yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Netanyahu için yolsuzluk operasyonunda sona yaklaşılıyor


NETANYAHU'NUN ÖZEL TEMSİLCİSİ GÖZALTINDA

Netanyahu ailesinin eski sözcüsü Nir Hefetz ile Netanyahu'nun İletişim Bakanlığı Genel Müdürü olarak atadığı Şlomo Filber 'Dosya 4000' olarak anılan soruşturmada gözaltına alınan 7 kişi arasında bulunuyor.

Netanyahu için yolsuzluk operasyonunda sona yaklaşılıyor

Filber ve Hefetz'in rüşvet aldığından ve adaleti engellediğinden şüpheleniyor.

Diğer 5 kişi ise Bezeq medya şirketinin en büyük hissedarı ve Netanyahu'nun arkadaşı olan Şaul Elovitch, Elovitch ailesinden isimler ve üst düzey Bezeq yöneticilerinden oluşuyor.

7 ismin perşembe gününe kadar gözaltında tutulacağı kaydedildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Zekai Paşa'nın şehit Ömer Halisdemir'i alnından öptüğü an

Zekai Paşa'nın şehit Ömer Halisdemir'i alnından öptüğü an

112
Kahraman şehit Ömer Halisdemir'in şehadete yürüdüğü o an

Kahraman şehit Ömer Halisdemir'in şehadete yürüdüğü o an

213
Fransız siyasetinde Türk ordusu durdurulsun girişimi

Fransız siyasetinde Türk ordusu durdurulsun girişimi

125
Hendek kazarken petrol buldular

Hendek kazarken petrol buldular

63
TTB şehir hastanelerine karşı mücadele kararı aldı

TTB şehir hastanelerine karşı mücadele kararı aldı

156
Fergie, NBA All-Star'da ABD marşını söylerken rezil oldu

Fergie, NBA All-Star'da ABD marşını söylerken rezil oldu

39
Ercüment Ovalı ödülünü Eren Bülbül'e ve askerlerimize adadı

Ercüment Ovalı ödülünü Eren Bülbül'e ve askerlerimize adadı

182
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM