Nevşehir'de 4 polise FETÖ kelepçesi

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla gözaltına alınan polis memurları Hayri Y, Ahmet K, Ayhan K. ve Harun B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

HEPSİ TUTUKLANDI

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

1 TEMMUZ OPERAYONU

Şüpheliler, 1 Temmuz’da, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Diyarbakır ve Aksaray'da çeşitli adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.