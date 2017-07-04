taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.522
USD
3,5605
EURO
4,0404
ALTIN
140,15
PETR
49,3600

Nevşehir'de 4 polise FETÖ kelepçesi

Nevşehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 polis tutuklandı.

04.07.2017 - 09:57
  1. Haberler
  2. İç Haber

Nevşehir'de 4 polise FETÖ kelepçesi

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla gözaltına alınan polis memurları Hayri Y, Ahmet K, Ayhan K. ve Harun B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

HEPSİ TUTUKLANDI

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

1 TEMMUZ OPERAYONU

Şüpheliler, 1 Temmuz’da, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Diyarbakır ve Aksaray'da çeşitli adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

İlginizi Çekebilir
Denizli'de tırla çarpışan tankerde patlama
Denizli'nin Sarayköy ilçesindeki tırla çarpışan yakıt tankerinde yaşanan patlama sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması
İstanbul'da 39 ilçesinde 5 bin polisin katılımıyla dün akşam başlatılan helikopter destekli "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması tamamlandı.
Ankara'da sığınmacılarla vatandaşlar arasında gerginlik
Anadolu Ajansı'nın haberine göre Ankara'da sığınmacılarla mahalle sakinleri arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti.
780 hakim ve savcının görev yeri değişti
HSK yaz kararnamesiyle bölge adliye mahkemeleri ve adli yargıdaki toplam 780 hakim ve savcının görev yeri yeniden belirlendi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Afrin'de PYD/PKK hedefleri bombalanıyor

Afrin'de PYD/PKK hedefleri bombalanıyor

236
780 hakim ve savcının görev yeri değişti

780 hakim ve savcının görev yeri değişti

52
Ankara'da sığınmacılarla vatandaşlar arasında gerginlik

Ankara'da sığınmacılarla vatandaşlar arasında gerginlik

199
Afrin operasyonunun ayrıntıları

Afrin operasyonunun ayrıntıları

40
İlker Başbuğ'dan Fetullah Gülen yorumu

İlker Başbuğ'dan Fetullah Gülen yorumu

37
Deniz Baykal Alanya'da yanan ormanı gezdi

Deniz Baykal Alanya'da yanan ormanı gezdi

38
Kral Selman yaz tatilini Tanca'da geçirecek

Kral Selman yaz tatilini Tanca'da geçirecek

16
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM