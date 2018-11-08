Nevşehir'de aileler çocukları için etüt merkezi kurdu

"Bir çocuk değişir, dünya değişir" sloganıyla yola çıkan site sakinleri, binadaki boş bir dairede kütüphane ve etüt salonu oluşturdu.

Okuldan çıkan çocuklar, gönüllü anneler ve site yöneticisi Ahmet Turgut nezaretinde bu salonda ders çalışıp, kitap okuyor.

Yaklaşık 30 çocuğun faydalandığı uygulama, salondaki etkinliklerin ardından hava kararıncaya kadar binaların yanındaki boş alanda oyun saatiyle devam ediyor.

SOSYALLEŞİYORLAR

Site yöneticisi Ahmet Turgut, ailelerin talebiyle, sitede ikamet eden tüm çocukların birlikte vakit geçirmelerini, ev ortamında bilgisayar odaklı yaşamın dışına çıkıp sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla böyle bir uygulama başlattıklarını belirtti.

SEMİNER DÜZENLİYORLAR

Salonda çocuklara kitap okuma, ödev yapma ve film izleme saatleri düzenlediklerini anlatan Ahmet Turgut, zaman zaman da polis ve rehber öğretmenler davet ederek madde bağımlılığı ve boş vakitleri değerlendirme konusunda seminer organize ettiklerini kaydetti.

VAKİTLERİNİ DÜZENLİ KULLANIYORLAR

Uygulama kapsamında gönüllü olarak koruyucu annelik yapan site sakinlerinden Serap Hanyeli ise çocuğunun daha önce okuldan gelip oyun için dışarı çıktığında kontrolünün mümkün olmadığını ancak bu projeyle vaktini nasıl değerlendirdiğini bizzat gözlemleyebildiğini ifade etti.

"ÇOCUKLARIMIZ GELECEĞİMİZDİR"

Serap Hanyeli, "Çocuklarımız dışarıda başıboş oynuyorlardı, ilgisizlerdi. Bu konuda boşluk hissettik. Geçen yıl projemizi 'bir çocuk değişir dünya değişir' sloganıyla başlattık. Çocuklarımız bizim geleceğimiz, onlara yatırım yapıyoruz. Sitemiz içindeki tüm çocuklar buradan faydalanabiliyor. Bu projenin gelişmesini isteriz. Çünkü bütün çocuklar bizim geleceğimiz" diye konuştu.

ÖĞRENCİLER MEMNUN

Öğrencilerden Ömer Baykaplan da ödev aşamasında arkadaşlarıyla yardımlaştığını, vaktini verimli kullanmaya başladığını söyledi.



