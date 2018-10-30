Nevşehir'deki asırlık taş konak turizme kazandırıldı

Nevşehir'in merkeze bağlı Kaymaklı Beldesi'nde bulunan 106 yıllık konak, restore edilerek turizme kazandırıldı. Kaymaklı Belediyesi, 106 yıl önce yapılan ve son 30 yıldır kullanılmadığı için büyük oranda tahribata uğrayan Uzun Ali Konağı'nı Kültür ve Turizm Bakanlığından destek alarak restore ettirdi.

RESTORANA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Tarihi taş konak, içinde günlük yaşamda kullanılan ve antika değerindeki kilim, mutfak malzemeleri, oturma grubu gibi eşyalarla donatılarak kültürel yaşamın örneklerinin yer aldığı restorana dönüştürüldü.

BOŞ KALDIĞI İÇİN YIPRANDI

Belediye Başkanı Halit Elma taş konağın, geçmişte beldede yaşamış kilise görevlisi bir papaza ait olduğunu, daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilmesi ile uzun süre boş bırakıldığı için yıprandığını söyledi.

"ASLINA UYGUN HALE GETİRDİK"

Konağın, Bakanlıktan bedelsiz olarak tahsisini sağladıklarını ifade eden Elma, "Konağın belediyemize tahsisini sağlayıp restore ettirerek, aslına uygun hale getirdik. Konak içindeki tüm eşyaları da yeniden restore ettirdik. Daha sonra burasını yerel ve kültürel doku örneklerinin yer aldığı restorana dönüştürdük. Tarih ile iç içe olan konağımızı restoran olarak yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açtık. Hem Kaymaklı'ya gelen turistlere konağı gezdirerek beldenin geçmişini tanıtıyoruz hem de yöresel yemeklerimizi sunuyoruz." şeklinde konuştu.