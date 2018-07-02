Nevşin Mengü'nün temelsiz Meral Akşener iddiası

En çok kazandıracak 10 meslek sıralandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, liselere geçiş tercihleri bugünden itibaren 13 Temmuz'a kadar alınacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca, liselere geçiş tercihleri bugünden itibaren 13 Temmuz'a kadar alınacak.

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YKS’nin kazananları zamanı yönetebilenler olacak

İlk kez uygulanan 2018 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YKS), bu hafta sonu itibariyle gerçekleştirildi. Rehberlik Koordinatörü Murat Acet, zamanı doğru kullanan adayın bir adım önde olduğunu söyledi.