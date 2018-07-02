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Nevşin Mengü'nün temelsiz Meral Akşener iddiası

CHP'den aday olmak istedi tarafsızlığını yitirdi, kardeşi üzerinden algı operasyonuna kalktı güvenilirliğini yitirdi. Nevşin Mengü, şimdi Meral Akşener iddiasıyla karşımızda.

Haber Merkezi | 02.07.2018 - 11:10..
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Nevşin Mengü'nün temelsiz Meral Akşener iddiası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlanan seçimlerin ardından yeni hükümet ve başkan yardımcılığı için çalışmalar başladı.

Bu süreçte Nevşin Mengü'den temeli olmayan bir iddia geldi.

Mengü; Akşener'e başkan yardımcılığı teklifi götürüldüğünü, Akşener'in de bu teklife sıcak baktığını yazdı.

Nevşin Mengü'nün gazetecilik geçmişi akıllara gelince bu iddianın doğru olabileceği sorgulandı.

Nevşin Mengü'nün temelsiz Meral Akşener iddiası

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