taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.719
USD
3,7728
EURO
4,5452
ALTIN
160,29
PETR
69,6100

Nevzat Çiçek: AK Parti-BBP ittifak için görüştü

Gazeteci Nevzat Çiçek, AK Parti ile BBP arasında ittifak için üst düzey görüşme gerçekleştiğini söyledi.

Detay Haber | 11.01.2018 - 21:43..
  1. Haberler
  2. Gündem
Nevzat Çiçek: AK Parti-BBP ittifak için görüştü

AK Parti ile MHP'nin 2019 seçimleri için ittifak yapacağının resmen açıklamasının ardından iki partinin arasına BBP'nin de katılacağıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

"GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ"

CNN Türk'te yayınlanan Gece Görüşü programına katılan gazeteci Nevzat Çiçek, AK Parti-MHP-BBP ittifakı hakkında: "BBP bu konuda çok uzak değil. AK Parti-BBP arasında en üst düzey görüşme yapıldığını da biliyorum." diye konuştu.

Nevzat Çiçek: AK Parti-BBP ittifak için görüştü VİDEO

DESTİCİ, MEMNUNİYETİNİ İFADE ETMİŞTİ

Öte yandan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, dün yaptığı açıklamada ittifak konusunda: "BBP olarak, Türk milliyetçilerinin, muhafazakarlar ile maneviyatçıların birlikteliğinden memnuniyet duyduğumuzu ve desteklediğimizi, bu iş birliğinin yanında olduğumuzu çok güçlü bir şekilde ifade ediyorum. Hatta bu birlikteliğe Saadet Partimiz'in de katılmasını da arzu ediyoruz." demişti.

İlginizi Çekebilir
Erdoğan-Putin görüşmesi
Rusya Lideri Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak Suriye'deki gelişmeleri görüştü.
Leyla Zana'nın milletvekilliği düşürüldü
1 Kasım 2015'te yapılan seçimlerin ardından milletvekili yeminini değiştirerek okuyan, ardından da tekrar okumayı kabul etmeyen Leyla Zana'nın vekilliği devamsızlık nedeniyle düşürüldü.
Şahin Alpay ve Mehmet Altan'a tahliye
Anayasa Mahkemesi, tutuklu gazeteciler Şahin Alpay ve Mehmet Altan'ın bireysel başvurusunda hak ihlali kararı vererek oy çokluğuyla tahliyelerine hükmetti.
Arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapanlara gözaltı
Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'nin Meclis'e yapılan mescide itirazı var

CHP'nin Meclis'e yapılan mescide itirazı var

525
Çankırı Valisi eşiyle ilgili torpil iddiasını yalanladı

Çankırı Valisi eşiyle ilgili torpil iddiasını yalanladı

313
Ahmet Türk 'HDP başkanlığına aday olmam' dedi

Ahmet Türk 'HDP başkanlığına aday olmam' dedi

147
20 kilometre hızla giderken takla attı

20 kilometre hızla giderken takla attı

147
Türkiye-BAE krizinin perde arkası: Sevakin Adası

Türkiye-BAE krizinin perde arkası: Sevakin Adası

44
İstanbul- İzmir arası 3,5 saate iniyor

İstanbul- İzmir arası 3,5 saate iniyor

206
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhtarlar Toplantısı'nda

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhtarlar Toplantısı'nda

197
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM