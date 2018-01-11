AK Parti ile MHP'nin 2019 seçimleri için ittifak yapacağının resmen açıklamasının ardından iki partinin arasına BBP'nin de katılacağıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

"GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ"

CNN Türk'te yayınlanan Gece Görüşü programına katılan gazeteci Nevzat Çiçek, AK Parti-MHP-BBP ittifakı hakkında: "BBP bu konuda çok uzak değil. AK Parti-BBP arasında en üst düzey görüşme yapıldığını da biliyorum." diye konuştu.

Nevzat Çiçek: AK Parti-BBP ittifak için görüştü VİDEO

DESTİCİ, MEMNUNİYETİNİ İFADE ETMİŞTİ

Öte yandan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, dün yaptığı açıklamada ittifak konusunda: "BBP olarak, Türk milliyetçilerinin, muhafazakarlar ile maneviyatçıların birlikteliğinden memnuniyet duyduğumuzu ve desteklediğimizi, bu iş birliğinin yanında olduğumuzu çok güçlü bir şekilde ifade ediyorum. Hatta bu birlikteliğe Saadet Partimiz'in de katılmasını da arzu ediyoruz." demişti.