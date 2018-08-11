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New York metrosuna müzikleriyle renk katıyorlar

New York'ta her gün milyonlarca insanın kullandığı metro istasyonlarında performans sergileyen müzisyenler, yolculara eğlenceli dakikalar yaşatıyor.

AA | 11.08.2018 - 12:19..
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New York'taki metroların işletmecisi Metropolitan Transportation Authority'nin (MTA) verilerine göre, 350 müzisyen ve müzik topluluğu "Music Under New York (New York'un Altında Müzik)" programı kapsamında yaklaşık 30 lokasyonda yılda 7 bin 500'den fazla performans sergiliyor.

RESMİYET KAZANDI

MTA, Sanat ve Tasarım bölümünün görsel ve performans sanatları programlarından biri olan Music Under New York programın amacı, yolcular için ulaştırma deneyimini zenginleştirmek. 1985'de pilot program olarak başlayan program, 1987'de resmiyet kazandı.

New York metrosuna müzikleriyle renk katıyorlar

YILDA BİR DEFA BAŞVURULAR ALINIYOR

Her yılın ocak ayında başında seçmeler için başvurular başlıyor ve bu programın bir parçası olmak isteyen müzisyenler seçmelere katılmaya hak kazanıyor. Grand Central terminalinde halka açık bir şekilde tek günde yapılıyor. Müzisyenler, kısa bir eğitimden geçtikten sonra New York'taki metro istasyonlarında performanslarını sergileyebiliyorlar.

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