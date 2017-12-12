New York saldırısı'nın ardından Trump'tan kongreye çağrı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın New York'taki bombalı saldırıyla ilgili değerlendirmeleri Beyaz Saray'dan yazılı açıklamayla bildirildi.

"GÖÇMENLİK VİZESİ DÜZELTİLMELİ"

Trump, açıklamasında; aile temelli göçmenlik vizelerine dikkat çekerek Kongre'yi vizelerin yeniden düzenlemesi çağrısında bulundu: "Adaylığımın ilk gününden beri ABD'nin göçmenlik sisteminin düzeltmesi gerektiğini söylüyorum. Bugünkü terör şüphelisi, ulusal güvenliğimizle uyumlu olmayan 'aile dayanaklı göçmen vizesi' ile ülkeye girmiştir."

Şu an kullanılan sisteme göre, başka ülkelerden gelen birçok insanın yeterli oranda güvenlik kontrolünden geçirilmediğini iddia eden Trump, 6'sı Müslüman olmak üzere 8 ülkeye koyduğu seyahat kısıtlamalarını örnek verdi. Trump, kendi yönetimi altında sıkı önlemler aldıklarını söyledi.

"GÖÇMENLİK ZİNCİRİ SONA ERDİRİLMELİ"

"Kongre göçmenlik zincirini sona erdirmelidir." diyen Trump, aile üyeleri arasında Amerikan vatandaşlarının 1. derece aile üyelerine göçmenlik hakkı verilmesine imkan tanıyan düzenlemenin kaldırılmasını istedi.

"ÖLÜM DAHİL EN GÜÇLÜ CEZALAR"

Açıklamasında ayrıca, terör eylemine bulaşmış kişilerin yasaların izin verdiği en ağır cezalara çarptırılması gerektiğini söyleyen Trump, "Uygun vakalarda ölüm cezası da dahil en güçlü cezalar verilmelidir." ifadesini kullandı.

New York polis yetkilileri, dün gerçekleşen saldırıda, kendisiyle birlikte 4 kişinin yaralanmasına sebep olan saldırgan Akayed Ullah'ın 2011 yılında 'aile dayanaklı göçmen vizesiyle' ABD'ye geldiğini ve 7 yıldır New York'un Brooklyn bölgesinde yaşadığını bildirmişti.