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New York Times: Erdoğan siyasi rüşveti reddetti

ABD'li New York Times gazetesi, Kaşıkçı cinayetinde perde arkasında Suudilerin, Türkiye'ye vahşetin üzerinin örtülmesi karşılığında bir takım teklifler sunduğunu belirtti.

Haber Merkezi | 24.10.2018 - 10:26..
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New York Times: Erdoğan siyasi rüşveti reddetti

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Suudi Kaşıkçı cinayetinde Türk Emniyeti ve hükümet oldukça başarılı bir şekilde süreci yürüttü. Özellikle şeffaflık unsurunun son derece yüksek seviyede götürüldüğü soruşturmada Suudilerin, gerçeğin ortaya çıkmaması için Türkiye'ye bazı teklifler sunduğu iddia edildi.

SİYASİ RÜŞVET

ABD merkezli New York Times'ın haberine göre, Kaşıkçı cinayetindeki detayların gizlenmesi ve dosyanın kapatılması için Suudi Arabistan, Mekke Emiri Halid el-Faysal ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a siyasi teklifler sundu.

Suudi kaynaklı finansal destek ve yatırımın yanı sıra Katar’a yönelik ablukanın kaldırılmasının da yer aldığı paketi Kaşıkçı soruşturması karşılığında sunan Suudilere Türkiye'den sert cevap geldi.

BAŞKAN ERDOĞAN SİNİRLENDİ

Habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan teklifleri ‘siyasi rüşvet’ olarak niteleyerek sinirli bir şekilde reddetti. Kral Selman’a çok yakın olduğu bilinen Faysal’ın 11 Ekim’de Ankara’ya gelerek Kral’ın mesajlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilettiği ifade edilmişti.

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