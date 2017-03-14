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New York'ta evsizlik protestosu: 10 gözaltı

New York'taki "evsizlik" karşıtı protesto eyleminde trafiği kapatarak "sivil itaatsizlik" eyleminde bulunan 10 kişi gözaltına alındı.

14.03.2017 - 08:29
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New York'ta evsizlik krizine karşı gruplar, Vali Andrew Cuomo'nun eyaletin başkenti Albany'deki Valilik binasının yanı sıra Manhattan'da bulunan ofisinin önünde bir protesto gösterisi düzenledi.

New York Polis Teşkilatı (NYPD) mensubu polisler, Manhattan'da Vali Cuomo'yu eleştiren "Toplum Aktivistleri ve Liderlerinin Sesi (VOCAL-NY)" sivil toplum kuruluşunun öncülüğünde gerçekleştirilen protestoda eylemcilere adeta göz açtırmadı.

New York'ta evsizlik protestosu: 10 gözaltı

10 GÖSTERİCİYE KELEPÇE

Polis, mitingin sonunda yolu kapatarak "sivil itaatsizlik" eyleminde bulunan 10 göstericiyi ellerine kelepçe vurarak gözaltına aldı. Polis aracına bindirilmeden önce tek tek fotoğraflanan göstericiler, daha sonra araçla polis merkezine götürüldü.

EVSİZ SAYISI 88 BİNE ÇIKTI

VOCAL-NY adına yapılan açıklamada, "New York'ta evsizlik, Cuomo yönetimi altında yüzde 41 artarak evsiz sayısı 88 bine ulaştı." ifadesini kullanıldı. Bunun, eyalette bugüne kadar gerçekleşen en yüksek evsiz sayısı olduğu aktarıldı.

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