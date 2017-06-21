New York'ta Nabra Hassanen için sessiz anma töreni

Avrupa ve ABD'deki İslamofobi kriminal olaylara dönüşmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde İngiltere'nin başkenti Londra'da teravih namazı çıkışında aracını Müslümanların üzerine süren ve "Müslümanlara ölüm" diye bağıran 'beyaz bir İngiliz erkeğin' saldırısı yaşanmıştı.

Bu olayın Avrupa'daki Müslüman toplum üzerindeki şoku sürerken ABD de 17 yaşında öldürülen Nabra Hassanen isimli Müslüman kız unutulmadı.

CANSIZ BEDENİ CAMİYE 3 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

New York'ta, Virginia eyaletinde camiden çıktıktan sonra pazar günü öldürülen ve cansız bedeni camiye yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki bir göletin içerisinde bulunan Nabra Hassanen için sessiz anma töreni düzenlendi.

Törene katılanlar pankartlar ve çiçekler taşıdı.

ABD'nin Virginia eyaletinde 17 yaşındaki Nabra Hassanen, camiden çıktıktan sonra öldürülmüştü. Cesetle birlikte beyzbol sopası da bulunmuştu. ABD polisi, 22 yaşındaki Darwin Martinez Torres'in şüpheli olarak gözaltına almış ve saldırının arkasındaki nedenin ne olduğunun araştırıldığı açıklanmıştı.

NEFRET SUÇU TARTIŞMASI

Nebra'nın ailesi ve Müslüman toplum temsilcileri olayın bir nefret suçu olduğuna inanırken, polis yaptığı açıklamalarda kafa karıştırdı.

Önce olayın, "nefret suçu" olduğu konusunda hiçbir delile rastlamadıklarını ve bir trafik tartışması olabileceğini açıklayan polis, daha sonra bunun "cinsel taciz" suçu olabileceğini belirtti. Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Sözcüsü İbrahim Hooper de olayla ilgili, "Eğer gençler Müslüman olmasaydı, cinayetin olmaması ihtimali çok güçlüydü." ifadesini kullandı.

Öte yandan Nebra'nın ailesi için internet üzerinden yardım kampanyası başlatıldı. Kampanyaya salı günü itibarıyla 11 bin kişi katıldı ve 290 bin dolardan fazla para toplandı.