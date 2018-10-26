New York'ta parke taşlarına asfalt çalışması

Son yıllarda New York'un en popüler semti Brooklyn'de parke taşların üzerine yama olarak asfalt döküldü.Dökülen asfalt Brookly'in tarihi dokusunu bozarken, görüntü kirliliğine de neden oldu.

CHP BELEDİYECİLİĞİ

Geçtiğimiz günlerde aynı işlemi CHP'li Kartal Belediyesi de gerçekleştirmişti. Kartal'ın en işlek caddelerinden biri olan Atalar Caddesi'nin parke taşlı yolları asfaltla kaplanmıştı.

CHP'li Belediye ekipleri açıklamalarında "Muhtarlar istedik yaptık" diyerek kendilerini savunmuşlardı.

Parke taşlarının üzerine asfalt döken Kartal belediyesi konuştu