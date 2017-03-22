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New York'ta sıradışı gökdelen inşa edilecek

ABD'de dikine inşaat şekli değiştirilecek 'U' şekline dönüştürülüyor.

22.03.2017 - 09:15
  1. Haberler
  2. Emlak

ABD'de bir mimarlık şirketi Ters U şeklindeki formuyla dikkat çeken "Büyük Eğri" (The Big Bend) isimli bina projesi geliştirdi.

New York'ta sıradışı gökdelen inşa edilecek

Zeminindeki ayaklarının bir ucundan diğer ucuna ters 'u' şeklinde ölçüldüğünde bin 219 metre uzunluğu olacak gökdelenin yerden yüksekliği ise 600 metre.

CENTRAL PARK MANZARALI

Manhattan 57'nci Sokak'ta inşa edileceği düşünülerek tasarlanan binanın, Central Park manzarasına sahip olması öngörüldü.

"Çoğu zaman yeni yapılan en yüksek binaları öğreniyor ve metre kare fiyatları karşısında etkileniyoruz. Binaların yüksekliği onlara pahalı olma hakkı verdiğini düşünüyoruz. Ya yüksekliği uzunluk ile değiştirseydik? Ya binalar yüksek olmak yerine uzun olsaydı?" sözleriyle fotoğraf paylaşım sitesi olan Instagram'da projenin fotoğrafını paylaşan mimarlık şirketi New York kentinin en büyük sorunlarından birine çare olmayı hedefliyor. Projenin, her metrekarenin altın değerinde olan New York'ta küçük bir taban alanı kullanarak, daha ucuz fiyatlarla maksimum sayıda insana ev fırsatı sunma iddiası bulunuyor. Proje için henüz onay alınmadı.

New York'ta sıradışı gökdelen inşa edilecek

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