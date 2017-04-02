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New York'ta Trump karşıtı gösteri

ABD'de Donald Trump'ı protesto eden eylemciler, Ivanka Trump'ın evinin önünde slogan attı.

02.04.2017 - 09:07
  1. Haberler
  2. Dünya
New York'ta Trump karşıtı gösteri

ABD'nin 45. Başkanı olan Donald Trump, koltuğa oturduğu günden bu yana protesto ediliyor.

TRUMP İMZAYI ATTI, EYLEMLER BAŞLADI

Trump'ın seçim zaferini bir türlü kabullenemeyen Hillary Clinton yandaşları, bu kez de Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın evinin önünde bir araya geldi.

New York'ta Trump karşıtı gösteri

Donald Trump'ın iklim değişikliği ile mücadele amaçlı uygulamaya konan düzenlemeyi iptal etmesini protesto eden eylemciler, çeşitli pankartlar açtı.

OBAMA'NIN DÜZENLEMESİYDİ

İklim değişikliği ile mücadele amaçlı uygulamaya konan düzenleme, Barack Obama döneminde yürürlüğe girmişti.

New York'ta Trump karşıtı gösteri

New York'ta Trump karşıtı gösteri

New York'ta Trump karşıtı gösteri

New York'ta Trump karşıtı gösteri

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