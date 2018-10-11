New York'ta 'üzerime işe' yazılı Trump heykelleri

New Yorklu reklamcı/sanatçı Phil Gable, Brooklyn sokaklarına 'üstüme işeyin' yazılı Trump büstleri yerleştirdi.

Gable evcil hayvanları ve insanları Brooklyn sokaklarına bıraktığı 'üzerime işeyin' yazılı Trump büstlerine işemeye davet etti.

Marka danışmanlığı şirketi Porcupine Armadillo'nun sanat direktörü olan Gable, sergisinin amacının siyasetin bunaltıcı ortamından bir anlık kaçış ve rahatlama sağlamak olduğunu söylerken aynı zamanda kendisinin de Trump'a olan hoşnutsuzluğunu yansıtmayı hedeflediğini söyledi.