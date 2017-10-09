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New York'taki cami projesinin temeli atıldı

Amerikan Müslümanlar Birliği tarafından New York'ta açılacak olan Süleymaniye Camisi ve Eğitim Merkezi için yardım kampanyası başlatıldı.

09.10.2017 - 09:24
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ABD'de yaşayan Türklerin kurduğu Amerikan Müslümanlar Birliği tarafından New York'un Long Island bölgesinde Süleymaniye Camisi ve Eğitim Merkezi adıyla hizmete sokulması planlanan projenin temel atma törenine Türkiye'nin New York Başkonsolosu Ertan Yalçın, Türk toplumu aktivisti İbrahim Kurtuluş ve bölgede yaşayan Türkler katıldı.

PROJE İÇİN KAMPANYA BAŞLATILDI

Projeye mali destek sağlamak amacıyla tören alanında düzenlenen kermeste döner, baklava ve börek gibi Türk mutfağından çeşitli yemek ve tatlılar satışa sunuldu.

Amerika Müslümanlar Birliği, proje için gerekli olan 2 milyon 500 bin doları toplamak amacıyla "Bir Tuğla da Sen Koy" kampanyası başlattı.

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