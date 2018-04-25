taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.911
USD
4,0761
EURO
4,9704
ALTIN
173,49
PETR
73,8200

New York'taki Türkevi inşaatı 2021'de tamamlanacak

2017 yılında New York'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından temeli atılan Türkevi'nin inşaatı 2021 yılına kadar hizmete sunulacak.

AA | 25.04.2018 - 09:17..
  1. Haberler
  2. Projeler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD temasları kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkez Binası'nın karşısında inşası devam eden yeni Türkevi'nde incelemelerde bulundu. New York'un sembol binalarından biri olmaya aday Türkevi inşaatına ilişkin bilgi alan Bakan Çavuşoğlu’na, Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Ertan Yalçın ve Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, eşlik etti.

New York'taki Türkevi inşaatı 2021'de tamamlanacak

32 KATA SAHİP OLACAK

Cumhuriyet tarihinin yurt dışındaki en büyük yatırımlarından olan yeni Türkevi, New York'un sembol binalarından biri olmaya aday.

New York Türkevi'nin eski binasının yerine Türkiye'nin aktif dış politikası, artan itibarı ve ihtiyaçlarıyla uyumlu 32 kat yüksekliğinde gökdelen inşa edilecek.

New York'taki Türkevi inşaatı 2021'de tamamlanacak

20 BİN METREKAREYE KURULACAK

Yaklaşık 20 bin metrekare alana sahip olacak yeni Türkevi binası, 171 metre yükseklikle de hemen karşısındaki BM, yanındaki UN Plaza ve ABD'nin BM Daimi Temsilciliği binalarına da mimari güzellik ve işlevsel açısından ciddi rakip olacak. BM Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğu'nun yanı sıra 200 kişilik oditoryum, toplantı ve sergi salonları, 20 araçlık otopark ve üstünde lojmanların yer alacağı yeni Türkevi, birçok hizmeti aynı anda verebilecek dinamik ve güvenlikli bir bina olacak.

BİNA 2021 YILINDA TAMAMLANACAK

Yapım sözleşmesi 16 Mayıs'ta New York'ta taraflar arasında imzalanan binanın, 2021 yılına kadar tamamlanması bekleniyor. Binanın yapılacağı arsa, üzerinde bulunan yapıların yaklaşık bir yıl süren yıkım işlemi temel atılması için tamamlandı. Arsanın BM'nin hemen karşısında bulunması ve yanında bulunan binalara zarar verilmemesi amacıyla yıkım işlemi hassas bir şekilde gerçekleştirildi. Yıkılan binalardan çıkan enkaz ise çevreye duyarlı şekilde ayrıştırılarak taşındı.

New York'taki Türkevi inşaatı 2021'de tamamlanacak

LALE ŞEKLİNDE GÖKYÜZÜNE YÜKSELECEK

Yeni Türkevi binasının projesi Amerikan mimarlık firması Perkins Eastman tarafından tasarlandı. Baş mimarı Jonathan Stark, Türkiye'deki incelemelerinin ardından projeye son halini verdi. Başta Selçuklu olmak üzere, geleneksel Türk mimari motifleri taşıyan, lale şeklinde gökyüzüne yükselecek yeni Türkevi, Downtown Manhattan, East River ve Long Island City'den görülebilecek.

Bina, dünyanın en önemli şehirlerinden New York'un silüetine eklenecek, Türk kültürü, tarihi ve çeşitliliğini yansıtacak simgesel bir gökdelen şeklinde tasarlandı. Yeni Türkevi'nin kapısı da Selçuklu ve Osmanlı kervansaraylarının mimarisinden esinlenerek inşa edilecek. Yağmur sularının biriktirilerek kullanılmasına olanak sağlayacak depo sistemi ve yeşil bina kapsamında "Leed Silver" sertifikasına sahip olacak bina, çevre dostu gökdelen özelliğini taşıyacak.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Başkan Uysal Şerefiye Sarnıcı'nın açılışını yaptı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 8 yıl restorasyon çalışmasını sürdürdüğü ve yaklaşık 1600 yıllık bir geçmişe sahip olan Şerefiye Sarnıcı Başkan Uysal’ın katıldığı törenle hizmete açıldı.
Üçüncü Havalimanı'na 'Big Bang' ile taşınılacak
İstanbul'un yeni havalimanına taşınacak uçaklar için 'Big Bang' yöntemi kullanılacak.
Deprem konutlarına su ve kanalizasyon bağlantısı yapıldı
Manisa'da evleri depremden zarar görenler için bir özel bir çalışma gerçekleşti.
Üçüncü Havalimanı'na 'Big Bang' ile taşınılacak
İstanbul'un yeni havalimanına taşınacak uçaklar için 'Big Bang' yöntemi kullanılacak.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bursa’daki Doğanbey Toplu Konutları yıkılacak

Bursa’daki Doğanbey Toplu Konutları yıkılacak

225
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bedelli askerlik soruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bedelli askerlik soruldu

197
Uyum paketi yasalaştı

Uyum paketi yasalaştı

102
CHP-İP ittifakında anlaşmazlık çıktı

CHP-İP ittifakında anlaşmazlık çıktı

144
Muharrem İnce'nin Abdullah Gül moralsizliği

Muharrem İnce'nin Abdullah Gül moralsizliği

96
Adriana Lima pozları ilk Metin Hara'ya gösterdi

Adriana Lima pozları ilk Metin Hara'ya gösterdi

33
ABD ve Fransa'dan İran'a gözdağı

ABD ve Fransa'dan İran'a gözdağı

63
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM