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Nezle ya da grip olmamak için yapılması gerekenler

Sonbahara girdiğimiz şu günlerde uzmanlardan özellikle mevsim geçişi hastalıklarına karşı ‘dikkatli olun’ uyarısı geldi. Öncelikle beslenme ve uyku düzeni konusunda önlem alınması gerekiyor.

Haber Merkezi | 12.09.2018 - 12:28..
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Nezle ya da grip olmamak için yapılması gerekenler

Grip ve nezle gibi hastalıklara yakalanma olasılığının yükseldiği mevsim geçişi başladı. Eylül ile birlikte sonbahara girilirken, uzmanlardan ardı ardına uyarılar geldi. Sıcaklık değişimine dikkat edilmesi uyarısında bulunan uzmanlar, hastalıklardan korunmak için yapılması gerekenleri anlattı.

Nezle ya da grip olmamak için yapılması gerekenler

KİLO ARTIŞINA DİKKAT

İlk olarak beslenme sonrasında ise uyku düzenine fazlasıyla dikkat edilmesi gerektiğini dile getiren uzmanlar, vitamin ve mineral yönünden zengin besinlerin tüketilmesini öneriyor. Su başta olmak üzere bol bol sıvı tüketilmesi istenirken, değişen beslenme alışkanlıkları ve azalan spor aktiviteleri nedeniyle kilo artışı riskine karşı önlem alınması gerektiğini belirtiliyor.

Nezle ya da grip olmamak için yapılması gerekenler

KIYAFET TERCİHİ ÖNEMLİ

Kıyafet tercihi de yine mevsim değişikliği nedeniyle dikkat edilmesi gereken konuların başında geliyor. Mevsimine göre hem terletmeyecek hem de üşütmeyecek kıyafetlerin giyilmesi tavsiye ediliyor. Sonbahar mevsiminde oluşabilecek sert ve rüzgarlı havalarda üşütmemek için ise ağız ve burun bölgesinin hassasiyetle korunması gerekiyor.

Nezle ya da grip olmamak için yapılması gerekenler

EL TEMASI HASTALIK SEBEBİ

Soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklar, hapşırık ve öksürük ile çevreye yayılan mikroorganizmaların solunması, solunum yolu salgıları ve el teması ile bulaşıyor. Bu nedenle soğuk algınlığına ya da gribe yakalanan kişilerle yakın temastan kaçınmak gerekiyor. Uzmanlar tarafından hasta kişilerle özel eşyaların paylaşmaması uyarısı yapılıyor. “El hijyenine dikkat edin, ellerinizi sık sık bol sabunlu su ya da el antiseptiği ile temizleyin” diyen uzmanlar, elin göz, ağız ve burunla temas ettirilmemesi gerektiğini aktarıyor.

Nezle ya da grip olmamak için yapılması gerekenler

Uzmanların mevsim geçişinden etkilenmemek için vurguladığı diğer önlemler ise şöyle:

- Hapşırırken ve öksürürken ağzınızı ve burnunuzu kapatın ve kullandığınız mendilleri tekrar kullanmayın.

- Toplu ulaşım araçları ile sinema, tiyatro, okul, kışla, fabrika, hapishane ve bakım evi gibi toplu yaşanılan yerlerde hastalık daha kolay yayılıyor. Bu nedenle kalabalık ya da havalandırması iyi olmayan kapalı ortamlardan mümkün olduğunca uzak durun.

- Hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde mümkün olduğunca sokağa çıkmayın. - Sigara içilen ortamlarda da bulunmayın.

Nezle ya da grip olmamak için yapılması gerekenler

- Mevsim farklılıkları gösteren bölgelere seyahat ederken dikkat etmek gerekiyor. Isı farklılığı olan bölgeye uygun olarak gerekli önlemleri alın.

- Hemen tüm hastalıklardan korunmada stresin de önemli bir faktör olduğunu unutmayın. Bu nedenle mümkün olduğunca strese sebep olan durumlardan kaçının.

- Sürekli kullandığınız ilaçlarınızı ve düzenli doktor kontrollerinizi ihmal etmeyin. Kronik hastalığınız varsa sürekli kontrol altında olun.

- Grip mevsimine girmeden grip aşısı olun. Günümüzde grip aşıları bu hastalıktan korunmanın en güvenli yoludur. Grip aşıları eylül ile kasım aylarında uygulanıyor. Her yıl salgın yapan grip virüsü değiştiği için her yıl grip aşısını tekrarlamak gerekiyor.

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