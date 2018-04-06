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Niğde Bor Şeker Fabrikası'nın satışını Doğuş Yiyecek kazandı

Niğde Bor Şeker Fabrikası'nın satışı için yapılan ihaleyi kazanan 336 milyon lira teklifle Doğuş Yiyecek AŞ. oldu.

Haber Merkezi | 06.04.2018 - 17:03..
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Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (Türkşeker) ait Bor Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesi ihalesinde en yüksek teklifi 336 milyon lira ile Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ verdi.

İHALEYE KATILANLAR

Özelleştirme İdaresinde (ÖİB), Kurumun Başkan Yardımcısı Bekir Emre Haykır başkanlığında pazarlık usulüyle gerçekleştirilen ihaleye, Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret AŞ, Mutlucan Tuz Madencilik İnşaat Otomotiv Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret AŞ, Kayseri Şeker Fabrikası AŞ, Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ, İş-Kaya İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, Tüzünler Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda İnşaat Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Erser Grup Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ- Sterk Plast Ltd. Ortak Girişim Grubu, Bergiz İnşaat AŞ katıldı.

BAŞLANGIÇ 245 MİLYON LİRA OLDU

İhalede ilk olarak kapalı zarf içinde elemesiz teklifler alındı. Üç elemeli tur sonrasında gerçekleştirilen açık artırmada başlangıç tutarı 245 milyon lira, artırım aralığı ise 1 milyon lira olarak belirlendi.

DOĞUŞ YİYECEK AŞ. EN YÜKSEK TEKLİFİ VERDİ

Açık artırmanın sonunda en yüksek teklifi, 336 milyon lira ile Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ verdi.

Teknik olarak sonuçlanan ihalenin neticesi, komisyonun nihai kararının onaya sunulmasının ardından açıklanacak.

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