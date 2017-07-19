Niğde ve Aksaray'da uyuşturucu operasyonu

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 aylık takibin ardından Niğde merkez, Çiftlik İlçesi ile Aksaray'da belirlenen 15 adrese eş zamanlı baskın yaptı.

15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda C.U., E.Ö., F.A., Y.K., E.Ö., Z.B., E.B., Y.E., N.S.M., E.Ö., A.B., E.B., İ.E., O.Ç. ve Y.G. gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramada 4 gram esrar, 2 tüfek, 1 tabanca, 2 sikke, 2 tarihi obje, 1 hassas terazi ve av tüfeklerine ait 31 fişek ele geçirildi.

Çiftlik İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanan şüpheliler ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.