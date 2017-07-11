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Niğde'de ödev projesi bomba paniğine neden oldu

Niğde'de çöp konteynerinin yanına bırakılan plastik su borusu ve elektrik kablolalarından oluşan düzenek, bomba paniği yarattı.

11.07.2017 - 02:18
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Olay, saat 22.30 sıralarında Selçuk Mahallesi Ethem Onbaşı Caddesinde meydana geldi. Çöp konteynerinin yanına üzerinde elektrik kablosu ve su borusu monte edilmiş tahta levhayı görenler, bomba şüphesiyle 155'i arayarak durumu polise bildirdi.

Niğde'de ödev projesi bomba paniğine neden oldu

BOMBA İMHA UZMANI DÜZENEĞİ İNCELEDİ

Polisler, caddeyi trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi alırken, bomba imha uzmanı özel kıyafetiyle tahta levha üzerindeki düzeğini inceledi.

Yapılan çalışmada bomba paniği yaratan düzeneğin bir öğrenciye ait ödev projesi olduğu anlaşılması üzerine hem polisler, hem de çevredeki vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

Niğde'de ödev projesi bomba paniğine neden oldu

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