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Niğde’de otomobil takla attı: 2 ölü 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İHA | 13.01.2018 - 22:50..
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Altunhisar-Çiftlik karayolunun 6. kilometresinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 01 ACR 95 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan Bünyamin K. olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde sıkışan Recep C., Emrah S. (29) ve Savaş C. (49) AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Niğde’de otomobil takla attı: 2 ölü 2 yaralı

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Durumları ağır olan yaralılardan Recep C. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralılardan Emrah S. ve Savaş C.’nin de durumlarının ağır olduğu bildirildi. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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