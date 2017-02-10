taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.225
USD
3,6842
EURO
3,9281
ALTIN
144,85
PETR
55,7500

Nihat Doğan: Bir seneye kalmaz bana kumpas kurarlar

Nihat Doğan yaptığı açıklamalar nedeniyle aldığı tepkileri eleştirdi.

10.02.2017 - 10:36
  1. Haberler
  2. İç Haber

Nihat Doğan Beyaz TV'de katıldığı Söylemezsem Olmaz programının canlı yayınında sert açıklamalarda bulundu. Bir çok kesimden yaptığı açıklamalarla ilgili tepki aldığını söyleyen Doğan "Bir seneye kalmaz bana bir kumpas kurarlar" dedi.

"YİNE LİNÇ GİRİŞİMİ OLACAK"

"Bana kızın varsın bizim tarafın en kötüsü ben olayım. Biliyorum bana kumpas kurulacak yine. Şuraya yazıyorum yine bir seneye kalmaz bana Nihat onu dedi bunu dedi diyerek bir linç girişimi olacak. Yine bize diyecekler millet gelecek aman deyip gözünü kör edecek. Çünkü bir tek konuşan biziz."

"ARKAMDA KİMSE YOK"

AK Parti içinde de rahatsız olanların olduğunu söyleyen Doğan, "Bana karşı inanılmaz ağır yazılar yazılıyor. Arkamı dönüyorum bakıyorum bir Allah var, bir de benim için dua eden Türkiye'nin dört bir yanından analar var bacılar var. Vallahi kimse yok" diye konuştu.

Nihat Doğan: 1 seneye kalmaz bana bir kumpas kurarlar VİDEO

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ankara'da CIA Başkanı Pompeo ile görüşülenler

Ankara'da CIA Başkanı Pompeo ile görüşülenler

70
Elif Doğan Türkmen, Leyla Zana'nın odasına talip oldu

Elif Doğan Türkmen, Leyla Zana'nın odasına talip oldu

80
Devlet Bahçeli Erdoğan'ın dolar çağrısını değerlendirdi

Devlet Bahçeli Erdoğan'ın dolar çağrısını değerlendirdi

100
Sertab Erener'in vapurda şarkı söylediği anlar kurgu

Sertab Erener'in vapurda şarkı söylediği anlar kurgu

79
Yeni Zelanda'da yüzlerce balina telef oldu

Yeni Zelanda'da yüzlerce balina telef oldu

30
Temyiz Mahkemesi'nden vize yasağının durdurulmasına onay

Temyiz Mahkemesi'nden vize yasağının durdurulmasına onay

21
Euroleague'de Anadolu Efes Armani Milan'ı mağlup etti

Euroleague'de Anadolu Efes Armani Milan'ı mağlup etti

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM