Nihat Doğan: Bir seneye kalmaz bana kumpas kurarlar

Nihat Doğan Beyaz TV'de katıldığı Söylemezsem Olmaz programının canlı yayınında sert açıklamalarda bulundu. Bir çok kesimden yaptığı açıklamalarla ilgili tepki aldığını söyleyen Doğan "Bir seneye kalmaz bana bir kumpas kurarlar" dedi.

"YİNE LİNÇ GİRİŞİMİ OLACAK"

"Bana kızın varsın bizim tarafın en kötüsü ben olayım. Biliyorum bana kumpas kurulacak yine. Şuraya yazıyorum yine bir seneye kalmaz bana Nihat onu dedi bunu dedi diyerek bir linç girişimi olacak. Yine bize diyecekler millet gelecek aman deyip gözünü kör edecek. Çünkü bir tek konuşan biziz."

"ARKAMDA KİMSE YOK"

AK Parti içinde de rahatsız olanların olduğunu söyleyen Doğan, "Bana karşı inanılmaz ağır yazılar yazılıyor. Arkamı dönüyorum bakıyorum bir Allah var, bir de benim için dua eden Türkiye'nin dört bir yanından analar var bacılar var. Vallahi kimse yok" diye konuştu.

Nihat Doğan: 1 seneye kalmaz bana bir kumpas kurarlar VİDEO