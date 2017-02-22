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Nihat Doğan evlilik programlarına isyan etti

Nihat Doğan "Evlilik programlarına katılanların yarısı escort" dedi.

22.02.2017 - 10:44
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nihat

Beyaz Tv ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının yorumcusu Nihat Doğan, televizyonda yayınlanan evlilik programlarını hedef aldı. "Evlilik programlarına katılanların yarısı escorttur, açık söylüyorum" diyen Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"BU AHLAKSIZLIKLARINIZA DİNİ KARIŞTIRMAYIN DEDİM"

"Periscope'lardan bilmem nerelerden kendilerini deşifre edenler, telefonla kendilerine escort işini meslek edinenlerdir. Bak beni konuşturmayın. Ben hiç bir zaman bu programları hedef almadım, benim tek bir derdim vardı: Bu ahlaksızlıklarınıza dini karıştırmayın dedim. Milletin dininden o pis ellerinizi çekin.

"YARISI ESCORT, İSPATLARIM"

Yarısı escort, ispatlarım. Ben kötüyü açmam, açtırma kutuyu söyletme kötüyü. Benim canımı sıkarsanız yarın dosyayı getiririm. Tek tek kimin kaç paraya gittiğini, hepsini anlatırım.Benim canımı sıkmayın, dengemi sıkmayın"

Nihat Doğan: Evlilik programlarına katılanların yarısı escort

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