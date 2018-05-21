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Nihat Doğan'ın açıklamaları Demet Akalın'ın canını sıktı

Demet Akalın, oğlu kanser hastası olan kuzenine yardım etmediği gerekçesiyle kendisini eleştiren Nihat Doğan'a dava açıyor.

Haber Merkezi | 21.05.2018 - 07:14..
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Ünlü şarkıcı Demet Akalın, kuzeni Şehbal Civeleker’in kanser hastası ve görme engelli oğlu Yağız’a yardım etmediği için eleştirilmişti. Kuzen Şehbal, Demet Akalın’a şöyle seslenmişti: “Servetin var, neden bize yardım etmiyorsun?”

"KİME YARDIM EDECEĞİMİ BİLİYORUM"

Demet Akalın “Kime yardım edeceğimi biliyorum. Evime girip her şeyimi çalan insana etmem” diye cevap vermişti. Yağız Civeleker 3 gün önce vefat etti.

"30 BİN TL'LİK ÇİZMESİYLE ÖVÜNÜYOR"

Nihat Doğan, Demet Akalın için “Ota b..a sosyal medya hesaplarında timsah gözyaşı döken teyzen Demet Akalın çizmesine vermekle övündüğü 30 bin TL’yi sağlığın için harcasaydı, bugün sen de anneciğinle iftarını yapacak, karnen için gün sayacaktın. Demet Akalın’ın da çocuğu var. Rabbim onu çocuğuyla imtihan etmesin.

"BİR DE 50 BİN TL'LİK DAVA AÇMIŞ"

Demet bir de acılı anneye 50 bin TL’lik dava açmış. Allah ıslah etsin seni. Mezarlıklar kendini vazgeçilmez sanan kraliçelerle dolu.”

NİHAT'A DA DAVA AÇIYOR

Demet Akalın bu sözler üzerine çıldırdı! Nihat Doğan için sosyal medya hesabından şu duyuruyu yaptı: “O hayatının tazminat davası ve suç duyurusunu görecek.”

Nihat Doğan'ın açıklamaları Demet Akalın'ın canını sıktı

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