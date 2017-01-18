Nijerya savaş uçakları mülteci kampı vurdu

Nijerya’nın Borno eyaletinin yetkililerinin açıklamalarına göre yanlışlıkla gerçekleştirilen saldırı sonrası yaralıların tahliyesi için müdahele edildi.

120 KİŞİ YARALANDI

Tümgeneral, yaralılar arasında 'Sınır Tanımayan Doktorlar' ve 'Uluslararası Kızıl Haç Komitesi' için çalışan Nijeryalıların da bulunduğu 100’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 120 kişinin yaralandığını açıkladı. Bombardımanda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

"SİVİLLERİ HEDEF ALMAK GİBİ BİR NİYETİMİZ YOKTU"

Ordu yetkilileri Boko Haram üyelerinin bulunduğu koordinatların çalışıldığını ve taktik bir hata olup olmadığını açıklamak için erken olduğunu bildirdi. Sivilleri hedef almak gibi bir niyetlerinin olmadığını açıklayan askeri yetkililer soruşturma gerçekleştirileceğini açıkladı.