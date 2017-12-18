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Nijerya'da BM görevlilerine saldırı: 4 ölü

Ülkenin kuzeydoğusunda, yardım kamyonuna düzenlenen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

AA | 18.12.2017 - 17:22..
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Nijerya'da Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) çalışanlarına düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü.

MÜLTECİ KAMP ARACINA SALDIRI

WFP'den yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinin 35 kilometre güneybatısında bulunan mülteci kamplarına yardım götüren bir kamyona düzenlenen saldırıda bir şoför ve yanında bulunan üç kişi yaşamını yitirdi.

Yerel basında çıkan haberlerde, saldırının Boko Haram terör örgütü tarafından düzenlendiği öne sürüldü.

Nijerya hükümeti, örgütle mücadele için orduya yaklaşık 1 milyar dolarlık ekipman ve silah desteği sağlayacağını açıklamıştı.

NİJERYA'DA EYLEMLER

Ülkede 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram terör örgütü, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başladı.

Terör örgütünün saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

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